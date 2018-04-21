По "хорватскому сценарию": нардеп-ветеран АТО назвал сроки освобождения Донбасса

Состояние украинских вооруженных сил позволяет зачистить оккупированные территории Донбасса от боевиков и российских наемников за две недели.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил народный депутат от БПП Олег Барна.

"Мы готовы освободить любые оккупированные территории Украины по "хорватскому сценарию". Сейчас боеспособность украинской армии позволяет это сделать за две недели", - отметил нардеп.

По его словам, главной преградой для этого является вероятность внешнего полномасштабного наступления.

"Мы должны иметь гарантии того, что РФ не совершит полномасштабного вторжения. Мы должны иметь политические, дипломатические, экономические и военные гарантии от стран НАТО, США и той же России, что если это внутренний конфликт, то когда украинская армия пойдет на освобождение, вторжения со стороны не будет", - подчеркнул Барна.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Арсен Аваков предложил ряд мер по постепенной деоккупации Донбасса. Своим предложениям глава МВД дал название "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".