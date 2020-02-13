По $4 тысячи за смену: СБУ "накрыла" банду таможенников-взяточников в аэропорту Херсона

Служба безопасности Украины поймала таможенников Херсонского аэропорта на систематическом вымогательстве взяток у предпринимателей, которые занимались импортом товаров из страны Ближнего Востока.

За сумму от 300 до 500 долларов с человека таможенники "не замечали" нарушения норм ввезения в Украину товаров иностранного производства, сообщили на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В аэропорту Херсона таможенники вымогали взятки СБУ

Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей во время осуществления контроля, что нанесло ущерб государственному бюджету. По предварительной информации, за смену фигуранты получали до четырех тысяч долларов.

В аэропорту Херсона таможенники вымогали взятки СБУ

Правоохранители задержали одного из чиновников во время получения очередной взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения. Продолжаются следственные действия по уголовному производству согласно ч.3 ст 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В аэропорту Херсона таможенники вымогали взятки СБУ

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава набсовета "Укрзалізниці", нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко заявил, что группа депутатов от партии “Батьківщина” хочет взять на поруки главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которому НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении взятки.

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