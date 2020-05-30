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30 мая • обновлено в 13:31
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Перестрелка в Броварах: суд изберет меру пресечения для 21 задержанного

1.4т
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В субботу, 30 мая, суд Броваров Киевской области собрался, чтобы избрать меру пресечения для 21 задержанного участника перестрелки, состоявшейся накануне.

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

Прокуратура требует ареста для всех задержанных

Прокуратура требует ареста для всех задержанных

"Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться. Но это им не удасться. Всех найдем и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", – написал он.

По словам Геращенко, большинство из задержанных подозреваются по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

"По тем, кто стрелял, будет причинение телесных повреждений. Будут и другие статьи – покушение на убийство например. Следователи работают", – отметил замглавы МВД.

Как писал OBOZREVATEL, в разборках со стрельбой между "группами поддержки" перевозчиков в Броварах Киевской области участвовали "яркие" представители криминального мира. Среди них, по информации очевидцев, был и лидер известной киевской ОПГ Виктор Журавель ("Виха"). Неделю назад он пожаловался, что его "заказали" и внесли в базу "Миротворца".

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Тема
Перестрелка в Броварах
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина Бровары
Теги
Министерство внутренних дел Украины полиция стрельба
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