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"Перешла дорогу": жена подозреваемого рассказала, кто мог убить Ноздровскую

1.9тЧитать новость на украинском

Жена подозреваемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской Ольга Россошанская предположила, что преступление совершили лица, связанные с ее политической деятельностью.

Об этом она рассказала в интервью "Стране".

"Я не знаю, кто мог это сделать. Но могу предположить, что трагедия связана с ее политической деятельностью. Ира давно работала с народными депутатами, много знала и, возможно, перешла кому-то дорогу", – заявила она.

По словам Россошанской, характер у Ноздровской был сложным. Однако она подчеркнула, что это субъективное мнение.

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"Знаете, я бы очень хотела, чтобы дело Ирины Ноздровской было раскрыто. Конечно, своими действиями она довела нас с супругом до нервного истощения. Мне, например, все время хочется кричать: прекратите уже наконец травить мою семью", – заявила женщина.

Ольга подчеркнула, что для ее родственников это не повод - убивать адвоката.

"И я считаю, что человек, на самом деле совершивший это жуткое преступление, должен быть наказан", – резюмировала она.

Как сообщал "Обозреватель", Россошанская заявила, что ее муж мог взять вину за убийство на себя, совершив сделку с полицией, чтобы получить амнистию для сына.

Читайте все новости по теме "Убийство Ирины Ноздровской" на Обозревателе.

Тема
Убийство Ирины Ноздровской
Место
УкраинаКиев
Объект
расследование
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