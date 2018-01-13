"Перешла дорогу": жена подозреваемого рассказала, кто мог убить Ноздровскую

Жена подозреваемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской Ольга Россошанская предположила, что преступление совершили лица, связанные с ее политической деятельностью.

Об этом она рассказала в интервью "Стране".

"Я не знаю, кто мог это сделать. Но могу предположить, что трагедия связана с ее политической деятельностью. Ира давно работала с народными депутатами, много знала и, возможно, перешла кому-то дорогу", – заявила она.

По словам Россошанской, характер у Ноздровской был сложным. Однако она подчеркнула, что это субъективное мнение.

"Знаете, я бы очень хотела, чтобы дело Ирины Ноздровской было раскрыто. Конечно, своими действиями она довела нас с супругом до нервного истощения. Мне, например, все время хочется кричать: прекратите уже наконец травить мою семью", – заявила женщина.

Ольга подчеркнула, что для ее родственников это не повод - убивать адвоката.

"И я считаю, что человек, на самом деле совершивший это жуткое преступление, должен быть наказан", – резюмировала она.

Как сообщал "Обозреватель", Россошанская заявила, что ее муж мог взять вину за убийство на себя, совершив сделку с полицией, чтобы получить амнистию для сына.