Переписал устав: экс-директор "Укрборонпрома" попал в новый скандал

Бывший генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин за несколько недель до увольнения вывел государственную компанию "Укрспецэкспорт" из-под контроля концерна.

Об этом идет речь в журналистском расследовании BIHUS info (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Букину удалось это сделать, переписав устав компании. Таким образом она получила право включить в свой состав еще 6 предприятий и, фактически не выходя из "Укроборонпрома", свести на минимум его влияние.

Букин вывел из-под контроля "Укрборонпрома" предприятие ВВС

По данным журналистов, в новый устав внесли больше прав и меньше обязанностей и ответственности. К примеру, гендиректор "Укрспецэкспорта" больше не должен согласовывать все назначения. Кроме того, с него сняли обязанность согласовывать штатное расписание.

Отмечается, что "Укрспецэкспорт" практически получил финансовую автономию, поскольку большинство договоров больше не должны контролироваться "Укроборонпромом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Букин фигурирует в коррупционной схеме в украинской "оборонке", которую разоблачили журналисты. 30 августа Букина на должности заменил Айварас Абрамавичус.

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