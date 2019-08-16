"Парадокс обвинения": в деле задержании Грымчака указали на неточности

В деле о задержании замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака есть несколько "парадоксов обвинения".

Об этом в Facebook рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, назвав несколько несовпадений и неточностей.

"СБУ и ГПУ заявили о взятке – статья 368, и злоупотреблении служебным положением – статья 369, однако подозрение предъявлено по статье 190 – мошенничество. Абсурд. Ведь статья 190 не относится к подследственности ни НАБУ ни СБУ, мошенниками занимается полиция и государственное бюро расследований, и туда надо было сразу передавать дело. Иначе нарушается статья 216 процессуального кодекса", – пояснил он.

Также парадокс "дела Грымчака" состоит в том, чтобы получить санкцию на проведение против чиновника следственных действий, его сделали фигурантом дела покушении на убийство Татьяны Чорновил, открытого в 2014-м году.

Кроме того, потерпевшим в уголовном производстве значится Максим Святненко, который ранее фигурировал как потерпевший в двух антикоррупционных делах по двум судьям, которые вело НАБУ. Также Святненко официально подавался на конкурс в НАБУ.

"Очевидно, что Святненко – агент НАБУ под прикрытием, который вышел на Грымчака инициативно. Но такого рода деятельность называется по нашим законам "провокацией взятки", что также является нарушением", – пояснил Бутусов.

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Журналист подчеркнул, что с самого начала расследования о мошенничестве НАБУ, СБУ и ГПУ не имели права продолжать расследование. Они обязаны были немедленно передать дело в ГБР.

"Однако ГБР также не имеет оснований проводить расследование, поскольку Грымчак действовал в данном деле не как частное лицо, а как государственный деятель. То есть это злоупотребление служебным положением, и значит, дело должно быть в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая и должна была изначально получить дело", – объяснил он.

Бутусов акцентировал, что в эпизоде с задержанием на взятке Грымчака не предъявлены подозрения ни одному чиновнику.

"То есть в пресс-релизе сказано, что деньги даны за получение разрешения от Министерства культуры, но нет подозреваемых чиновников! То есть заявлено, что коррупционная схема есть, но выглядит так, что Грымчак не собирался якобы ничего решать, решил обмануть того, кто дал взятку и ничего не делать, ни с кем не связываться и не решать вопросов. Непонятно, что и с кем было решено в Верховном суде", – отмечал он.

Отметим, информация по делу Грымчака обросла резонансными, временами даже противоречивыми, подробностями. Появились данные, что дело попросту хотят замять, поэтому якобы специально привязали к делу о покушении на Черновол. Кроме того, посыпались обвинения в фальсификации дела. Что не так со скандальным расследованием, читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержалиГрымчака.

Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него изъяли полмиллиона календариков.

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