Сегодня - дата, когда по убеждению российских политиков, журналистов и "экспердов" Украина должна осуществить еще одну кровавую провокацию, "чтобы поднять рейтинг на выборах Президента Порошенко".

РосCМИ уже "разработаны и утверждены" (обычно неофициально) три "сценария", по которым будет осуществлена эта "провокация".

Части и подразделения российской армии приведены в готовность, а ватообщество вчера жалось в очередях за попкорном, чтобы наблюдать, как "их доблестные войска бьют фашистскую х*хляцкую хунту".

Вот три "сценария", которые хотят видеть россияне в этом "шоу":

- "Повторение провокации в Керченском проливе от 25 ноября, только с одним отличием - вместе с украинскими боевыми судами через пролив должны также пойти военные корабли НАТО (озвучил заместитель министра Украины по делам Крыма и Донбасса Юрий Грымчак)".

На мой взгляд, что же это за "провокация" для "ватоскрепных"? Здесь ею даже не "пахнет", так надо будет просто открыть проход и наблюдать, как пройдут корабли. Никто никого не трогает, и все придерживаются международных договоров и законов суднолавства. Какая же здесь провокация? Кого и чем провоцируют? Кстати, где найти корабль НАТО, чтобы он шел вместе с нашими через Керченский пролив? И что там говорит "договор" о проходе через нее военных кораблей других государств? Была уже какая-то заявка на этот проход? Так вот - "сценарий" не рабочий...

- "... Украинская армия способна взорвать "любую переправу или мост" в Черноморском регионе. Явный намёк на атаку на Крымский мост (сценарий провокации озвучил глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу ВВС").

Здесь россияне, зная "кровожадный имидж пастора" приписали ему вообще "апокалиптический для Крыма" ход событий - атаку на Крымский мост. На самом деле, Александр Турчинов просто указал на слабое место россиян - мост, который при желании можно легко уничтожить. Но чтобы это сделать на самом деле, необходимо очень тщательно подготовить операцию, а на это нужно много времени. Да и мост скоро разрушат силы природы или он сам рухнет))). Поэтому и "сценарий" какой-то не слишком реальный или просто дурь...

- "...Атаку на Крым с суши. По данным дипломатических источников, Киев планирует диверсию не на море, а на суше. Российский полуостров планируется обстрелять в районе Перекопского перешейка, соединяющего Крым с Украиной. Отмечается, что, по мнению украинских властей, атака России с суши имеет меньший риск эскалации. При этом неизбежный ответ России в Киеве планируют представить миру как "доказательство" военной агрессии Москвы".

А здесь вообще "сценарий", который выдумали идиоты. Просто элементарный вопрос: а зачем?. Зачем обстреливать россиян через Перекоп, ведь они не пойдут в сухопутную атаку в ответ на этот обстрел? Там узко и неудобно вести боевые действия, поэтому наступление там - оооочень сомнительно. Россия в ответ на обстрел-провокацию просто может нанести удар ракетами или авиацией ...

Такой наш "провокационный обстрел" можно осуществить в любом месте вдоль украинско-российской границы, зачем его делать в Крыму, где сосредоточено столько российских войск? Там наоборот "наиболее высокий риск эскалации", потому что есть войска и с нашей стороны.

Поэтому если бы мы хотели что-то подобное осуществить, то делали бы в другом месте. Я уже даже не говорю, что такое "раздражение бешеной собаки - россии" нам вообще не подходит. Мы будем против нее действовать так, чтобы был 100%-й успех, лупануть ее "всерьез и надолго", а не зацепить, чтобы нас "покусали".

Но россия уже подготовилась и ждет, что мы, "идиоты" по их мнению, сделаем все, чтобы нам было хуже.

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