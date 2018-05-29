"Паника и хаос на всех уровнях": ВСУ окружают с трех сторон террористов на Донбассе

Военные Объединенных сил на Донбассе окружают с трех сторон ряд важных для террористов "ЛДНР" населенных пунктов, что вызывает истерику в рядах противника на всех уровнях, поскольку российские наемники не имеют достаточных сил для полноценного ответа.

Такое мнение высказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

При этом он отметил, что эскалация конфликта проходит не только в районе Горловки, но западнее Донецка - в районе Докучаевска - и так далее.

"Трудно сказать, насколько еще вырастет градус напряжения. Надо понимать, что если брать нынешнюю конфигурацию оккупационных формирований и тех формирований ВСУ, которые задействованы на стороне ООС, то у боевиков нет особых шансов на какую-то масштабную наступательную операцию оперативно-тактического уровня", - считает эксперт.

По словам Тымчука, в нынешней ситуации боевики могут разве что "кошмарить", стреляя не только по позициям ВСУ, но и по гражданским объектам.

"Они как-то пытаются реагировать на действия сил ООС. Но мы видим, что сейчас боевики проводят информационно-психологическую операцию. В район Горловки было демонстративно переброшено подразделение на уровне батальона, чтобы повысить дух мирного населения, потому что там начали распространяться панические слухи о том, что Горловку "сливают" Вооруженным силам Украины. Но этим и ограничится", - констатирует нардеп.

Тымчук также рассказывает, что ВСУ окружают с трех сторон очень важные для боевиков населенные пункты.

"С той стороны мы видим хаос, истерику на всех уровнях – не только на уровне рядовых боевиков, но и в штабах 1-го "армейского корпуса ДНР". Я всегда говорил о том, что все масштабные операции боевики проводили только тогда, когда ударным ребром были регулярные подразделения вооруженных сил РФ. Поэтому без российских подразделений они не смогут проводить масштабные операции. Но на фоне эскалации, которая сейчас наблюдается, мы пока не видим какого-то масштабного перебрасывания войск с территории России на оккупированную территорию Донбасса. Ситуация может измениться каждый час, но на данный момент мы этого не видим", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловку зайшли российские войска с шевронами "Сомали".