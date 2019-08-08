Гибель морпехов на Донбассе: в Киеве предложили нанести "ответный удар"

После атаки террористов под Павлополем на Донбассе, в результате которой погибли четверо украинских морпехов, Украина должна была выйти из Минского процесса.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.

"Моя позиция такая. После событий под Павлополем нужно было четко заявить: до момента, пока не соберется Нормандская четверка, Украина прекращает свое участие в Минском процессе", – заявил Бессмертный.

Он сообщил, что официальная позиция Киева будет озвучена 21 августа, когда состоится следующий раунд переговоров в Минске.

"Но Украине нужно действовать уже сейчас. Поэтому соответствующие шаги разрабатываются. Речь идет о том, чтобы работать как над штатными, так и над нештатными ситуациями, которые возникают в результате нарушения договоренностей", – отметил дипломат.

С точки зрения Бессмертного, после ситуации возле Павлополя украинским силам нужно было немедленно наносить ответный удар "по заранее пристреленным объектам".

"Что касается ситуации по Станице Луганской, то после того случая в Павлополе нужно было немедленно закрыть все КПВВ, прекратить через них переход людей и транспортировку любых товаров, потому что что угодно могло произойти в такой ситуации", – добавил он.

Бессмертный подчеркнул, что он выступает за жесткую реакцию на любые нарушения перемирия со стороны террористов.

"Когда возникает стрельба с той стороны – нужно отвечать, отвечать жестко. И надлежащим образом. Чтобы никому не было повадно нарушать достигнутые договоренности. Для этого нужно использовать весь комплекс мер – боевые, военные, экономичные, социальные, гуманитарные… Какие угодно инструменты надо использовать, чтобы остановить противника от подобного рода нарушения договоренностей", – убежден член переговорной группы по Донбассу.

По словам Бессмертного, лично для него действие Минских соглашений закончилось еще 1 января 2016 года.

Что касается требования президента РФ Владимира Путина предоставить т.н. "Л/ДНР" "особый статус", Бессмертный отметил: "Никаких изменений в украинскую Конституцию по требованию каких-то сепаратистов, коллаборационистов никто делать не будет. Точка".

Ситуация в зоне ООС на Донбассе остается напряженной Facebook.com/pressjfo.news

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