Гибель морпехов на Донбассе: в Киеве предложили нанести "ответный удар"

После атаки террористов под Павлополем на Донбассе, в результате которой погибли четверо украинских морпехов, Украина должна была выйти из Минского процесса.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.
"Моя позиция такая. После событий под Павлополем нужно было четко заявить: до момента, пока не соберется Нормандская четверка, Украина прекращает свое участие в Минском процессе", – заявил Бессмертный.
Он сообщил, что официальная позиция Киева будет озвучена 21 августа, когда состоится следующий раунд переговоров в Минске.
"Но Украине нужно действовать уже сейчас. Поэтому соответствующие шаги разрабатываются. Речь идет о том, чтобы работать как над штатными, так и над нештатными ситуациями, которые возникают в результате нарушения договоренностей", – отметил дипломат.
С точки зрения Бессмертного, после ситуации возле Павлополя украинским силам нужно было немедленно наносить ответный удар "по заранее пристреленным объектам".
"Что касается ситуации по Станице Луганской, то после того случая в Павлополе нужно было немедленно закрыть все КПВВ, прекратить через них переход людей и транспортировку любых товаров, потому что что угодно могло произойти в такой ситуации", – добавил он.
Бессмертный подчеркнул, что он выступает за жесткую реакцию на любые нарушения перемирия со стороны террористов.
"Когда возникает стрельба с той стороны – нужно отвечать, отвечать жестко. И надлежащим образом. Чтобы никому не было повадно нарушать достигнутые договоренности. Для этого нужно использовать весь комплекс мер – боевые, военные, экономичные, социальные, гуманитарные… Какие угодно инструменты надо использовать, чтобы остановить противника от подобного рода нарушения договоренностей", – убежден член переговорной группы по Донбассу.
По словам Бессмертного, лично для него действие Минских соглашений закончилось еще 1 января 2016 года.
Что касается требования президента РФ Владимира Путина предоставить т.н. "Л/ДНР" "особый статус", Бессмертный отметил: "Никаких изменений в украинскую Конституцию по требованию каких-то сепаратистов, коллаборационистов никто делать не будет. Точка".
Ситуация в зоне ООС на Донбассе остается напряженной
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Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа (во время очередного объявленного перемирия) террористы "Л/ДНР" убили под Павлополем четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.
Утром 7 августа Зеленский поговорил с Путиным по телефону и призвал его повлиять на террористов "Л/ДНР", чтобы они прекратили убийства украинских военнослужащих и мирных жителей.
Роман Бессмертный не исключил, что из-за нарушения перемирия может состояться внеочередное собрание трехсторонней контактной группы в Минске.
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