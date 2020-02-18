"Отставки нет!" В "ДНР" отреагировали на решение Путина по куратору Донбасса

Бывший главарь "ДНР" Александр Бородай загадочно высказался об увольнении куратора "Л/ДНР" Владислава Суркова.

В комментарии ресурсам оккупантов Бородай заявил, что "отставки нет", хотя глава РФ Владимир Путин 18 февраля официально отстранил Суркова.

"Отставки нет. Что есть на самом деле, не совсем понятно. Пока что есть медитация. На фоне медитации Суркова происходят события..." – ответил он.

При этом Бородай назвал Суркова одним из самых важных деятелей РФ, которого якобы недооценили.

Александр Бородай forumfreerussia.org

Как писал OBOZREVATEL, неофициальным руководителем "украинского направления" в Москве стал замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак.

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