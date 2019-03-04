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"Отрывают от своего народа!" Беглый министр-палач Майдана вспомнил о "братской" России

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Беглый экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, на котором лежит ответственность за разгон Майдана, обвинил Украину в разрыве "братских" связей с Россией.

Он заявил, что в этом якобы заинтересован Запад, который хочет превратить Украину в антироссийский инструмент. Фрагмент выступления коллаборациониста показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виталий Захарченко

Виталий Захарченко

Скриншот видео

"Рассматривают (на Западе. — Ред.) Украину как некий инструмент, при помощи которого можно воздействовать, прежде всего, на ближайшего соседа — Российскую Федерацию. Этот инструмент создавался не на протяжении последних пяти лет, а на протяжении фактически всей так называемой независимости Украины после развала СССР. Потому что идея политиков, прежде всего, западной цивилизации — оторвать Украину от своего родственника, собственного народа, веры, византийской цивилизации. И мало того, что отделить и оторвать — необходимо создать в его лице врага", — возмутился беглый экс- глава МВД времен Януковича.

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Наглые претензии Захарченко возмутили Цимбалюка, и он напомнил, после чего начался непримиримый конфликт нашей страны с агрессором. Речь идет об аннексии Крыма и войной на Донбассе, повлекшей оккупацию части восточных областей.

"Так называемой независимости? Это что же получается, товарищ Захарченко возглавлял одно из мощнейших силовых ведомств Украины и занимался на этой должности, судя по всему, созданием антироссии? Очень странно, почему эти люди размышляют, что Украину создавали как антироссийский проект. Слушайте, если бы Украина была антироссией, то она бы первая выдвинула претензии к Кубанскому краю. Но такого у нас не было. А получилось наоборот, что поддавшись бредням про "братские" народы, мы получили Крым, а потом Донбасс", — подчеркнул Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-регионал Вадим Колесниченко назвал аннексированный Крым "счастливым билетом, который вытащили, как мыло из-под пятки в бане, и в уходящий вагон". Он добавил, что готов был еще хоть 21 раз провести "референдум", "чтобы быть подальше от этого кошмара, от этих идиотов", имея в виду преданную Украину.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкВиталий Захарченко
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
а сам сука вроде бы и не при чем ..........
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Из него палач ,как из хуя самолёт,цикались всю зиму со скакунами,страну проспали и народ в гавно опустили,вместо того ,что бы сразу раскатать уебков бандеровцев .да провокаторов пиндосийских.
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
Тамбовский волк вам кацапье брат ! Вы сРуцкие враги для УКРАИНЫ -навсегда !
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