"Отправят в Киев и в Одессу": Скабеева заговорила об освобождении украинских моряков

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева внезапно заговорила о возможном освобождении пленных украинских моряков, которых безосновательно судят в Москве.

По ее словам, такая процедура предусмотрена российским законодательством и может быть применена на практике уже 17 июля. Признание рупора путинского режима прозвучало в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Есть схема, которая предполагает, что сегодня моряки могут отправиться домой. Я объясню, как это работает. Схема какая: российский МИД отправил ноту в МИД Украины, и там написано, что мы имеем право после продления ареста, следователь в одностороннем порядке имеет право изменить меру пресечения и отправить их под домашний арест", – сказала Скабеева.

"Домашнего адреса здесь в России у них нет. Именно поэтому российское законодательство предполагает, что после продления ареста их таки отправят в Киев и в Одессу. Но я все равно не понимаю, с какой такой стати?!" – возмущенно добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля в ходе заседания Лефортовского суда Москвы 13 украинским морякам оккупанты продлили арест еще на три месяца. Поддержать украинских Героев приехали их родные, которые встретили их аплодисментами.

Журналист Роман Цимбалюк подметил, что появились основания ожидать какого-то громкого решения по морякам. "Встретил возле Лефортовского районного суда Ольгу Скабееву. Топ российской пропаганды никогда не приезжает на суды по украинским пленникам. Сегодня почему-то исключение! Узнаем скоро, к чему бы это", – отметил он.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возможном освобождении пленных украинских моряков.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram