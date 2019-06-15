Оторвало голову и руки: в "ДНР" прогремел мощный взрыв

В оккупированной Горловке (Донецкая область) в результате взрыва погиб местный житель 1980 года рождения.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на так называемые оккупационные власти.

Мужчина отдыхал на Пятовском ставке с друзьями, но отошел в кусты, где и прогремел взрыв. Обстоятельства ЧП и взрывное устройство устанавливаются.

Сообщается, что в результате взрыва погибшему оторвало голову в районе нижней челюсти, а также кисти правой руки. Выяснилось, что жертву зовут Владимир Бобков.

Пятовский ставок wikimapia.org

Пятовский ставок wikimapia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Луганщине при проведении сельскохозяйственных работ двое трактористов подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

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