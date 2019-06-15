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Оторвало голову и руки: в "ДНР" прогремел мощный взрыв

7.5тЧитать материал на украинском

В оккупированной Горловке (Донецкая область) в результате взрыва погиб местный житель 1980 года рождения.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на так называемые оккупационные власти.

Мужчина отдыхал на Пятовском ставке с друзьями, но отошел в кусты, где и прогремел взрыв. Обстоятельства ЧП и взрывное устройство устанавливаются.

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Сообщается, что в результате взрыва погибшему оторвало голову в районе нижней челюсти, а также кисти правой руки. Выяснилось, что жертву зовут Владимир Бобков.

Пятовский ставок

Пятовский ставок

wikimapia.org

Пятовский ставок

Пятовский ставок

wikimapia.org

Оторвало голову и руки: в "ДНР" прогремел мощный взрыв

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Луганщине при проведении сельскохозяйственных работ двое трактористов подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости Донбасса
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Кацапожер Кацапожер
Кацапожер Кацапожер
Это установили украинские ДРГ, а на кого ещё валить?
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
ще одним коляборантом менше
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Kadyaykin Vyacheslav
Kadyaykin Vyacheslav
Я так понял, что взрыв произошёл на украинской территории, а не на территории самопровозглашённой ДНР!
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Kadyaykin Vyacheslav, и на ставке никто не взорвался на пятовском сегодня... инфа - фейк...
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