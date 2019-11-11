"Закончится в Киеве!" Отец "русского мира" выдвинул наглый ультиматум Украине

Если Украина не хочет потерять свои территории вплоть до Киева, то якобы обязана пересмотреть Минские договоренности и превратиться в конфедерацию с особым статусом террористических "Л/ДНР".

Такое наглое требование озвучил одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира". Своим маразматичным планом он поделился в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Кургинян Скриншот видео

"Подписание Минских соглашений, которые были мягкой капитуляцией Украины, означало, что при их соблюдении Украина должна конвертировать дипломатическую победу Донбасса в победу политическую и государственную – конфедеративный статус Украины. Этот конфедеративный статус является единственным и естественным вариантом сохранения Украины на этой территории, которая не будет связана с "бандеровским геноцидом" большей части населения. Никакой другой возможности нет. Вы хотите сохранить эту территорию? Подписывайте новый конституционный статус!" – истерично закричал Кургинян.

Невменяемый пропагандист предположил, что оккупанты смогут согласиться на такой вариант только в случае, если у них в составе Украины будет своя армия, контроль над границей и собственная "государственная" власть.

"Если это не делать – значит эти Минские соглашения ничто! С каждым годом Донбасс и все прочее будет от вас отваливаться еще больше! И другие территории будут на это оглядываться! Вы хотите наступать? Милости просим! Давайте! Это кончится в Киеве!" – продолжил сыпать угрозами рупор путинской пропаганды.

Подытоживая, он размечтался, что в случае закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины, его примеру последуют Одесса, Николаев, Херсон и даже Львов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сбежавший в Россию экс-нардеп Олег Царев также заявил, что террористические "Л/ДНР" устроит только вариант их превращения в конфедерацию. Его наглое заявление возмутило украинского журналиста Романа Цимбалюка, и он ярко поставил коллаборациониста на место.

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