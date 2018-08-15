Отбор в ГБР: суд перенес рассмотрение иска по кандидатам

Окружной административный суд Киева перенес рассмотрение иска касательно результатов выборов в Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований.

По данным "Резонанса", судья ОАСК Александр Кармазин назначил соответствующий процесс на 5 сентября 2018 года. Иск о признании результатов противоправными и о последующей их отмене подал юрист Павел Барнацкий.

Кармазин пояснил свое решение тем, что ответчик не явился в суд. По его словам, заседание проигнорировали также представители Совета общественного контроля при ГБР.

Генеральная прокуратура зарегистрировала 11 июля уголовное производство №42018000000001696 по ч. 1 ст. 365 (превышение служебных полномочий), которое направлено в прокуратуру Киева для организации досудебного расследования.

Председатель общественной организации "Неравнодушные граждане" Алексей Шевчук заявил, что процесс начат на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что пересмотра результатов конкурса на руководящие должности в ГБР не будет. Комиссия отобрала 27 кандидатов.