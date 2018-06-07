"Отбилась" авиация: военный корабль РФ устроил провокацию на границе Украины

В минувшую субботу, 2 июня, самолет украинских ВМС обнаружил в непосредственной близости от границы Украины российский малый ракетный корабль.

Информация о происшествии появилась же только 7 июня, передает "Думская".

Как отмечается, данные о неизвестном корабле в районе острова Змеиный поступила около полудня.

На место вылетел Ан-26 Сакской бригады морской авиации, который должен был установить принадлежность судна.

Корабль был обнаружен с помощью радиолокатора, который дал возможность Ан-26 снизится на предельно малую высоту и идентифицировать судно как малый ракетный корабль.

Перехват самолет ВМСУ произвел вблизи острова Змеиный. Противник понял, что был выявлен, и начал уходить в открытое море. Авиапатруль проконтролировал бегство корабля оккупантов, сделав несколько проходов вблизи судна на малой высоте. Затем Ан-26 вернулся на базу в Кульбакино.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что Россия перебросила в Азовское море 12 кораблей, 6 из которых – артиллерийские катера из Каспийской флотилии.