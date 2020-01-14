От воробья до беспилотника: в России оскандалились дикими версиями крушения самолета МАУ

После авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране в России ряд "экспертов" высказывали мнение, что Иран не мог сбить Boeing 737 ракетой.

Список так называемых экспертов в Facebook опубликовал авиационный специалист Вадим Лукашевич.

Так, одним из первых крушение самолета комментировал военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

"Я сам сталкивался с птицами, к примеру, воробей, который попадает в носовую часть крыла самолета, – пробивает отверстие, а в этой части металл достаточно прочный… Осколки летят даже от земли. Они могли детонироваться от удара и пробить обшивку, из-за чего и создается впечатление, что это воздействие поражающих элементов", – рассказывал военный.

Также о маловероятности попадания ракеты сообщал генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Это особо охраняемая зона с жесткими ограничениями, которые исключают применение в этом районе ЗРК ПВО. Во всех международных аэропортах устанавливаются особые строгие меры безопасности… Видео с места падения украинского самолета не может подтвердить или опровергнуть воздействие на него ЗРК из-за возгорания обломков", – отмечал он.

Катастрофа в Иране

Российский военно-технический эксперт Юрий Антипов называл крушение Boeing "технической неисправностью".

"Если бы пламя шло по наружным поверхностям самолета, то оно бы очень-очень долго пробиралось к кабине пилотов. Ведь только тогда, когда пламя вошло бы в кабину, пилоты уже не смогли бы управлять самолетом", – полагал он.

Отрицал попадание ракеты также российский военный эксперт Виктор Мураховский.

"Следы поражения боевых частей зенитной ракеты или ракеты "воздух-воздух" на деталях, на обломках самолета – ничего этого нет. Все идет в рамках информационного шума", – утверждал он.

Кроме того российский сенатор Франц Клинцевич заявлял, что украинский самолет сбил американский беспилотник.

"Столкновение самолета с американским беспилотником, который незаконно находился в воздушном пространстве Ирана и кружил над этой территорией, – такая версия мне кажется гораздо более убедительной", – сообщал политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевские пропагандисты устроили целую истерию вокруг трагедии со сбитым украинским лайнером МАУ. Пытаясь опровергнуть причастность Ирана к ракетной атаке, рупоры путинского режима выдвигали самые невероятные версии.

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