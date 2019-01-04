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От машины ничего не осталось: под Тернополем произошло жуткое ДТП с жертвами

1.3тЧитать материал на украинском

В Тернопольской области в пятницу, 4 января, неподалеку от села Доброполье Бучачского района произошло ДТП, в результате которого минимум два человека погибли.

Об этом на странице в Facebook рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова Михаил Апостол. Он также поделился фотографиями, сделанными на месте инцидента.

Уточняется, что авария случилась вечером на трассе Дружба-Бучач. Также сообщается о двух пострадавших, которых госпитализировали после инцидента.

По информации местного телеканала ІНТБ, погибшими являются водитель внедорожника и 11-летний ребенок.

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По предварительной информации, фуру занесло на скользкой дороге, впоследствии чего она выехала на полосу встречного движения и врезалась в джип Kia.

На снимках видно, что внедорожник в результате ДТП очень пострадал, а грузовик перевернуло на бок.

От машины ничего не осталось: под Тернополем произошло жуткое ДТП с жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

От машины ничего не осталось: под Тернополем произошло жуткое ДТП с жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

От машины ничего не осталось: под Тернополем произошло жуткое ДТП с жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

От машины ничего не осталось: под Тернополем произошло жуткое ДТП с жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

От машины ничего не осталось: под Тернополем произошло жуткое ДТП с жертвами

facebook.com/apostolmv

Фото: Роман Довбенко

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве ночью 1 января произошла огненная авария с пострадавшими. ДТП случилось на развязке возле рынка "Колибрис" в Святошинском районе.

Водитель легкового автомобиля Renault Clio на "еврономерах" не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего авто вспыхнуло.

Место
УкраинаТернополь
Теги
ДТПсмертьпогибли детифотографиивидео
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