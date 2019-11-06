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6 ноября • обновлено в 10:25
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Оставил записку: на Одесщине школьник жутко покончил с собой

1.6т Читать материал на украинском

На Одесщине в городе Черноморск покончил жизнь самоубийством 11-классник. Парень спрыгнул с балкона 16-этажного дома.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. Случилось ЧП по улице Виталия Шума. Парень оставил предсмертную записку.

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Согласно ней, ученик 7-й школы совершил суицид из-за неразделенной любви, передает 04868.com.ua. По словам знакомых парня, он хорошо учился, был отличником, принимал участие в различных олимпиадах. В последнее время его поведение резко изменилось, он отказывался от участия в любых мероприятиях.

Оставил записку: на Одесщине школьник жутко покончил с собой

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в Шанхае 13-летний украинец покончил с собой из-за постоянных издевательств школьного учителя.

Администрация школы не признала вины молодого учителя, который глумился с парня, что он из Украины, обзывал его недочеловеком и нередко прибегал к физической силе.

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Место
Украина
Тег
самоубийство
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
А что не так сказал "молодой учитель"?
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