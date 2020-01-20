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20 января • обновлено в 15:44
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"Особые субъекты РФ": депутат Госдумы признал оккупацию Донбасса. Видео

1.3т
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Депутат Госдумы России Андрей Козенко назвал "Л/ДНР" "особыми субъектами Российской Федерации".

Такое заявление политик сделал в воскресенье, 19 января, находясь в оккупированном Крыму.

"Мы публично заявляем о том, что "Донецкая и Луганская народные республики" на сегодняшний день – это особые субъекты РФ… Российские же соотечественники, проживающие на территории Украины, должны прийти к объединению в мощное пророссийское движение", – высказался российский депутат.

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По его мнению, Москве необходимо наращивать с "республиками" "взаимовыгодные экономические программы и социальное и политическое сотрудничество".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Козенко вместе с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным купались в проруби в честь праздника Крещения в Ялте.

Ранее Козенко заявлял о необходимости "быстрейшей" отмены государственной пошлины для жителей "Л/ДНР" при получении ими "российского гражданства".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор Донбасс ОРДЛО Крым
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семенов Александр
семенов Александр
То такой, Свин в свое время тоже Украину агрессором называл, .Есть такое понятие "оговорка"
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