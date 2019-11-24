Опять "Новичок": раскрылись имена людей Путина, пытавшихся отравить известного бизнесмена

Восемь офицеров ГРУ России имеют отношение к попытке отравления болгарского оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году при помощи яда "Новичок".

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, где уточняется, что жертвами также стали сын предпринимателя и директор его фирмы.

Емельян Гебрев - раскрыты личности ГРУшников The Insider

"В 2019 году следователи идентифицировали на записях видеокамер, установленных на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя — Сергей Федотов). Того самого, который прибыл в Британию вместе с "Башировым" и "Петровым" в день отравления Скрипалей. А лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла обнаружить в организме Гебрева следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье "Новичка", – сказано в материале.

Офицеры ГРУ, которые отравили Емельяна Гебрева theins

Уточняется, что группа отравителей приезжала в Болгарию трижды. Первый раз – в феврале 2015 года: Сергей Федотов (реальное имя — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко) и Георгий Горшков (Петр Борисов).

Совпадение по базе: Сергей Лютенко bellingcat

Совпадение по базе – Сергей Лютенко bellingcat

Позже их сменила троица в составе Ивана Лебедева (Иван Терентьев), Николая Кононихина (Николай Ежов), Алексея Никитина (Алексей Калинин). Они также пробыли около недели (с 26 февраля по 8 марта). Следом в Болгарию прибыли Владимир Попов (Владимир Моисеев), известный по своему участию в неудачной попытке переворота в Черногории.

Совпадения по базе: Николай Кононихин bellingcat

Второй раз группа приезжала во время отравления. Федотов, Павлов и Горшков прибыли 24 апреля и улетели в день покушения, 28 апреля. Третий раз Федотов прилетел в компании с Данилом Степановым (Данилом Капраловым) 23 мая.

Совпадения по базе: Данил Капралов bellingcat

"По одной из версий, Гебрев стал мишенью ГРУ в результате провокации, заставившей Кремль подумать, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии. В 2015 году ряд болгарских производителей вооружений конкурировали за американские контракты на поставку оружия сирийским повстанцам. Гебрев утверждает, что его компания Emco в этом не участвовала, так как его основные клиенты — Индия и страны Северной Африки — требовали больших поставок и все ресурсы уходили на то, чтобы выполнить обязательства перед ними", – добавили расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведывательные службы нескольких западных стран вычислили, что в России работает элитное подразделение ГРУ, которое "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы".

Подразделение №29155 имело отношение к смене правящих кругов в Молдове, отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Британия).

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