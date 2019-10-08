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8 октября • обновлено в 22:04
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"Л/ДНР" резко сменили тактику на Донбассе: ВСУ выстояли

3.3т Читать материал на украинском

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 8 октября, террористы "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с украинской стороны не было. Об этом на странице в Facebook проинформировала пресс-служба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Иллюстрация. ООС на Донбассе

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Експрес

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел вблизи Водяного по направлению Ужовки – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела:

  • вблизи Луганского по направлению Лозового – с ручного противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Светлодарска по направлению Лозового – из гранатометов различных систем;

  • вблизи Майского по направлению Доломитного – из миномета калибра 82 мм.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее, 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь у ВСУ не было.

В этот день террористы обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых и поселок Золотое-4, от которого должны быть отведены войска.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия ярко и красиво пердолит росийскую армию на Донбассе
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кожедуб ruslan, а это не ты случайно заголовки для обоза пишешь?))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На черкасщине сегодня зверски убили очередного ссаного хероя.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Драго Кувалда, разве это не был ты?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Смерть вэсэу!
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