"Л/ДНР" резко сменили тактику на Донбассе: ВСУ выстояли

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 8 октября, террористы "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с украинской стороны не было. Об этом на странице в Facebook проинформировала пресс-служба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Иллюстрация. ООС на Донбассе Експрес

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел вблизи Водяного по направлению Ужовки – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела:

вблизи Луганского по направлению Лозового – с ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Светлодарска по направлению Лозового – из гранатометов различных систем;

вблизи Майского по направлению Доломитного – из миномета калибра 82 мм.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее, 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь у ВСУ не было.

В этот день террористы обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых и поселок Золотое-4, от которого должны быть отведены войска.

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