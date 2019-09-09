"Он очень хороший!" Дочь предателя Украины обратилась к Зеленскому

Дочь участника незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" Степана Резуника Вера обратилась к правительству Украины с просьбой вернуть отца домой.

Об этом в блоге на КП сообщил "руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам" при крымском оккупационном правительстве Александр Молохов, поделившись соответствующим видео.

"Я хочу, чтобы папа был 13 сентября дома, и чтобы мы отметили Ванин день рождения. Мы очень по нему скучаем, особенно я. Мы очень его любим. Папа сидит в тюрьме за то, что он не делал. Он очень хороший. Всем помогал. Пожалуйста, помогите нам", – сказал ребенок.

Степан Резуник с детьми Вести Севастополь

"Я разделяю радость родственников, которые наконец после долгой разлуки смогли обнять своих родных.

Но если Варя Резуник спросит меня, чем отставной офицер ВСУ, украинец Александр Ракушкин, прилетевший по обмену в Москву, лучше ее папы-россиянина, я не знаю, что ей ответить. 13 сентября на день рождения он приехать не сможет", – слезливо высказался о ситуации Молохов.

Отметим, что Резуника задержали на пункте пропуска "Каланчак" на админгранице между Крымом и Херсонщиной в июне 2019 года. Он якобы ехал на материк за возможностью выезжать в Евросоюз.

Напомним:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой всех граждан страны.

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