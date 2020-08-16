Вблизи населенного пункта Ужовка террористы "Л/ДНР" осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону подразделений украинских военных возле Водяного.

Таким образом оккупанты очередной раз нарушили договоренности, которые были достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, отметили в сводке штаба ООС вечером в воскресенье, 16 августа.

Возле Ужовки оккупанты оборудуют позиции в сторону Водяного

Однако обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации защитники Украины не зафиксировали.

"Объединенные силы надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая введенного режима тишины", – отмечается в сообщении.

Оккупанты оборудуют позиции в сторону ВСУ – штаб ООС

Как писал OBOZREVATEL, российские террористы "ЛНР" 15 августа обвинили Вооруженные силы Украины в снайперском обстреле в районе населенного пункта Логвиново, в результате которого якобы погиб один наемник оккупантов.

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