Обыски на "Новой почте": компания обвинила ГПУ во лжи

"Новая почта" отрицает информацию о том, что во время обысков складских и офисных помещений Генеральная прокуратура Украины изъяла неучтенные наличные средства.

Такое заявление сделала пресс-служба компании в комментарии "Экономической правде", обвинив Генпрокуратуру в распространении неправдивых данных.

"Информация, распространенная пресс-секретарем генерального прокурора об изъятии каких-то средств, которые якобы не были учтены и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах, не соответствует действительности", - рассказали в "Новой почте".

Напомним, пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган пояснила обыски в компании и родственных предприятиях подозрениями в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Как писал "Обозреватель", недавно "Новая почта" заявила об изменении тарифной сетки.