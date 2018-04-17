Обстрел оккупантами автобуса на Донбассе: появились видео и реакция Волкера

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер осудил обстрел оккупантами автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.

"Очень настораживает. Направленные нападения против гражданских неприемлемы - они не мишень", - написал Волкер на своей странице в Twitter.

"В связи с сегодняшним трагическим инцидентом я хочу поделиться информацией о том, как руководимые Россией силы посягали на Донецкую фильтровальную станцию в течение последних двух лет", - добавил он.

Волкер напомнил, что еще в декабре минувшего года писал о том, что оккупанты близко подобрались к Донецкой фильтровальной станции, публиковав соответствующие снимки с воздуха. Он призывал Россию отвести от нее свои войска.

"Руководимые Россией силы находятся в 500 м от Донецкой фильтровальной станции. Нужен режим прекращения огня и отвода тяжелого вооружения как можно скорее, согласно Минским соглашениям", - обращал внимание Волкер.

In light of today's tragic incident, I wanted to share this info on how the Russia-led forces have encroached on the DFS over the last two years. https://t.co/Q2rB40EAmv — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 17 квітня 2018 р.

Отметим, в результате обстрела ранения получили пять человек. В сети появились первые видео после ЧП с пострадавшими, которые рассказали о неожиданной атаке. При этом в рядах оккупантов всю вину переложили на ВСУ.

Раненый при обстреле автобуса КП "Вода Донбасса" 17/04/18 pic.twitter.com/U2ziOY3429 — Necro Mancer (@666_mancer) 17 квітня 2018 р.

Об обстреле рабочего автобуса КП "Вода Донбасса" 17/04/18 pic.twitter.com/8sg39ywdJI — Necro Mancer (@666_mancer) 17 квітня 2018 р.

Пострадавшая от обстрела рабочего автобуса КП "Вода Донбасса" 17/04/18 pic.twitter.com/46dRJ4emTd — Necro Mancer (@666_mancer) 17 квітня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", ДФС не раз попадала под обстрел террористов "ДНР". В феврале 2018 года были повреждены бетонные заграждения, а персонал был вынужден спрятаться в бомбоубежище. Незадолго до этого, станция была обесточена из-за обстрелов. В связи с постоянными нападениями на ДФС в Донецке неоднократно возникали проблемы с подачей воды.