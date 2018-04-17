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Обстрел оккупантами автобуса на Донбассе: появились видео и реакция Волкера

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Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер осудил обстрел оккупантами автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.

"Очень настораживает. Направленные нападения против гражданских неприемлемы - они не мишень", - написал Волкер на своей странице в Twitter.

"В связи с сегодняшним трагическим инцидентом я хочу поделиться информацией о том, как руководимые Россией силы посягали на Донецкую фильтровальную станцию в течение последних двух лет", - добавил он.

Волкер напомнил, что еще в декабре минувшего года писал о том, что оккупанты близко подобрались к Донецкой фильтровальной станции, публиковав соответствующие снимки с воздуха. Он призывал Россию отвести от нее свои войска.

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"Руководимые Россией силы находятся в 500 м от Донецкой фильтровальной станции. Нужен режим прекращения огня и отвода тяжелого вооружения как можно скорее, согласно Минским соглашениям", - обращал внимание Волкер.

Отметим, в результате обстрела ранения получили пять человек. В сети появились первые видео после ЧП с пострадавшими, которые рассказали о неожиданной атаке. При этом в рядах оккупантов всю вину переложили на ВСУ.

Как писал "Обозреватель", ДФС не раз попадала под обстрел террористов "ДНР". В феврале 2018 года были повреждены бетонные заграждения, а персонал был вынужден спрятаться в бомбоубежище. Незадолго до этого, станция была обесточена из-за обстрелов. В связи с постоянными нападениями на ДФС в Донецке неоднократно возникали проблемы с подачей воды.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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