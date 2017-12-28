Обмен пленными: Порошенко подтвердил новые переговоры с Россией

Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение возобновить переговоры с Россией по освобождению украинских заложников, находящихся на оккупированном Донбассе и в России.

Данное заявление глава государства сделал по время рабочей поездки в Одесскую область.

Порошенко подчеркнул, что Украина не имеет права забыть или предать своих граждан, находящихся в плену.

"Именно поэтому я дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ по возвращению тех, кто в России, и по возвращению тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории", - сказал он.

Порошенко также назвал состоявшийся 27 декабря обмен пленными "историческим событием".

"Это второе рождение наших ребят", - пояснил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее о начале переговоров с террористами заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.