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Обмен пленными: Порошенко подтвердил новые переговоры с Россией

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Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение возобновить переговоры с Россией по освобождению украинских заложников, находящихся на оккупированном Донбассе и в России.

Данное заявление глава государства сделал по время рабочей поездки в Одесскую область.

Порошенко подчеркнул, что Украина не имеет права забыть или предать своих граждан, находящихся в плену.

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"Именно поэтому я дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ по возвращению тех, кто в России, и по возвращению тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории", - сказал он.

Порошенко также назвал состоявшийся 27 декабря обмен пленными "историческим событием".

"Это второе рождение наших ребят", - пояснил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее о начале переговоров с террористами заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеОбмен пленными
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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