"Бросают умирать как рабов": в Польше жестоко обходятся с заробитчанами из Украины

В Польше жестоко обошлись с украинским заробитчанином из города Снятын Ивано-Франковской области.

35-летнему Василию Чорнею стало плохо на работе в столярном цеху, он потерял сознание. А хозяйка фирмы вместо того, чтобы вызвать врача, приказала вывезти его в лес. Там его тело и нашли.

Семья мужчины узнала о его смерти случайно из соцсетей уже через пять дней после гибели. Также в преступлении может быть замешан еще один украинец.

Подобные случаи жестокого обращения с трудовыми мигрантами из Украины в Польше нередки. Их бросают на остановках, вывозят на скамейки в парках. А иногда и просто оставляют возле границы, больных и беспомощных. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Должен был вернуться домой

Супруга Василия, Наталья Чорней сообщила, что муж уехал в Польшу на заработки 28 февраля. Работал он в небольшом селе в Ястшембске Старом в Великопольском воеводстве.

В Польше арестовали хозяйку фирмы, где работал Василий www.wykop.pl

"Он сначала работал на строительстве, а потом перешел на пилораму. Он никогда не жаловался на работу, когда звонил, спрашивал как дети, как дела дома", – с горечью рассказала OBOZREVATEL Наталья.

13 июня Василий уже собирался ехать домой, а 14 числа у него был бы день рождения, ему должно было исполниться 36 лет.

Хозяйка приказала вывезти в лес

Как сообщает польская полиция, Василию 12 июня на работе стало плохо, он упал без сознания, у него начались судороги. Когда рабочие сообщили хозяйке предприятия, та не захотела вызывать врача. Василий там работал нелегально и у нее были бы неприятности.

Рабочий день уже подошел к концу, поэтому она отправила всех по домам. А самого Василия с помощью, вероятно, еще одного украинца вывезли в лес за 125 км и там бросили. Позже его там обнаружили лесники. Василий был в рабочей одежде, с одной перчаткой на руке, также на теле обнаружили стружку.

Полиция сразу заподозрила, что Василия сюда привезли. В этом месте в лесу проходит дорога, по которой ездят машины, а в окрестных плотницких предприятиях его опознать не смогли. Тогда его фото 14 июня распространили в соцсетях.

О смерти узнали из соцсетей

"Уже 17 июня к нам прибежал сосед. Он увидел фото мужа в интернете. Только тогда мы узнали о его гибели", – плачет Наталья.

Она предполагает, что мужу стало плохо из-за того, что в столярном цеху он надышался лаками и красками. В тот день было жарко.

В семье осталось трое детей, также у Василия есть пожилые родители.

У Василия остались трое детей Facebook Натальи

В деле замешан еще один украинец?

Хозяйка предприятия, 53-летняя Гаржина Ф. свою вину отрицает, уверяет, что не знала Василия. Но все равно она взята под стражу.

Прокурор обвиняет ее в том, что она не оказала помощи человеку, который находится в опасности, а также в непреднамеренном причинении смерти. Ведь никто не знает, был ли Василий жив, когда его вывезли в лес. Пока вскрытие не определило причину смерти, для этого понадобятся дополнительные исследования.

Также задержан еще один работник этой фирмы, украинец. Полиция сообщает, что он знал о том, что случилось, но скрывал. Также он собирался сбежать из Польши, его задержали уже в другом городе.

Страдают в основном нелегалы

Глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что главная проблема украинских заробитчан – нелегальное трудоустройство. При такой работе ни один из них не застрахован от подобных случаев.

Заробитчане mignews.ua

"Украинцы привыкли работать и в своей стране неофициально, в лучшем случае только минимальную зарплату получают по-белому, все остальное остается в тени. И они не понимают, зачем им в Польше трудиться официально", – пояснил OBOZREVATEL Воскобойник.

И приводит пример с Еленой Романенко. Девушка устроилась на работу в гладильный цех в Польше. Она успела проработать там меньше месяца. Но однажды с ней произошел несчастный случай: гладильный каток затянул ее руку, и в результате ее пришлось ампутировать. Возможно, травмы были бы меньше, если бы работодатель не запретил спасателям разрезать болгаркой гладильную установку. Вытащить руку удалось только через час.

Елена Романенко Скрин с видео в YouTube

Поскольку Елена работала легально, то ей удалось добиться, чтобы работодатель оплатил ее лечение, также она теперь получает польскую пенсию по инвалидности и возвращаться домой не собирается.

Можно рассчитывать на пенсию

Кстати, нужно отметить, что украинцы, которые работали в Польше официально, имеют право на получение польской пенсии. Ее размеры зависят от срока работы там.

Правда, в Украине процедура оформления таких выплат очень затягивается, потому что украинские чиновники толком не знают правил оформления.

"Они даже не могут сказать, какую банковскую карточку следует открыть для получения польских выплат. Меня несколько раз отправляли в банк, то говорили, откройте обычную карточку, то для получения злотых, то для получения евро", – рассказала OBOZREVATEL киевлянка Людмила, которая три года официально проработала в Польше преподавателем.

Работа в Польше РИА Новости Украина

Вывез и бросил на скамейке

Еще один громкий случай произошел в Познани год назад. Тогда польский работодатель вывез и бросил на скамейке в парке украинку Оксану, у которой случился инсульт. Правда, позвонил в полицию и сообщил, что на скамейке находится пьяная женщина.

Оксана работала нелегально, хотя поляк обещал ей официальное трудоустройство. Тогда многие поляки собирали деньги для лечения Оксаны.

Вывозят на остановку и оставляют

Глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько говорит, что подобные случаи в Польше нередки.

Украинцы помогают полякам в сборе урожая news.pn

"В Польше нередки случаи, когда даже официально устроенных украинцев могут выбросить на улицу как рабов. Например, человек получил травму на производстве или заболел. Его вывозят из хостела на остановку и в лучшем случае дают денег на дорогу до Украины. У нас был такой случай. Мужчина поранил ногу, произошло инфицирование, он не мог ходить. Его оставили на остановке даже без костылей", – рассказал OBOZREVATEL Махинько.

А неофициально пограничники говорят, что больных и немощных украинцев, которые проработали за границей много лет, и с ними произошел инсульт или инфаркт, "заботливые" хозяева довозят до границы и там оставляют. Они фактически брошены на произвол судьбы, поскольку официально заработать на украинскую пенсию за много лет работы в Польше или Италии, они не смогли. И теперь становятся обузой для собственных родственников.

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