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21 февраля • обновлено в 22:36
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Людей пугали СМСками: всплыли фото "гастролеров" на кровавых протестах в Новых Санжарах

2.1т
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На протесты в Новые Санжары Полтавской области приехали парни из Кропивницкого и Кривого Рога, а местных жителей пугали "вирусными" СМСками, призывающими к сопротивлению.

Фотографиями молодых людей, которые прибыли к месту карантина украинцев из Китая из других областей, поделился Telegram-канал "Perepichka News" (чтобы посмотреть снимки и видео, поскролльте новость вниз).

Указывается, что некоторые участники инцидента оказались "гастролерами", которые засветились также на протестах в Херсоне.

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Новые Санжары: появились фото "титушек" на протестах

Новые Санжары: появились фото "титушек" на протестах

Коллаж

При этом, как утверждают местные жители, погром устраивали якобы приехавшие "титушки": "они прятались от силовиков в толпе, и в нужный момент выходили на первый план".

Также неизвестные присылали местным сообщения о коронавирусе. "Нам СМС запустили с Санжар. Это заранее кто-то сделал. Подогревали", – сказал в сюжете ТСН житель Полтавщины.

Всплыли фото "гастролеров" на протестах в Новых Санжарах

Perepichka News

Всплыли фото "гастролеров" на протестах в Новых Санжарах

Скриншот

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Местная полиция также уверена, что беспорядки кем-то планировались. Подтверждением чему является не только рассылка сообщений, но и раздача спиртного участникам акции.

"Существовали места, где людям наливали спиртное и они беспрепятственно брали и потребляли. То, что эта акция готовилась, у нас нет сомнений", – рассказал спикер полтавской полиции Юрий Сулаев.

Напомним, ранее фотографиями "титушек" в Новых Санжарах поделился журналист Андрей Цаплиенко.

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Perepichka News

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Perepichka News

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Perepichka News

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Perepichka News

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Участники протестов в Новых Санжарах приехали из других областей

Perepichka News

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

  • На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

  • Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

  • Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

  • Сами местные говорят, что якобы стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.

  • О том, что на самом деле произошло в Новых Санжарах – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина Полтава
Теги
видео протест титушки фотографии
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А вот и козлы отпущения. У рагулей виноваты все вокруг, кроме их самих.
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