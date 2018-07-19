Новое покушение? Стерненко обнаружил в авто странную находку

Одесский активист и экс-руководитель областной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что обнаружил на дне своего автомобиля два устройства слежки, которые могут свидетельствовать о подготовке очередного покушения на него.

По его словам, "жучки" были найдены во время ремонта машины в сервисном центре. Визуально они похожи на GPS-трекеры и оборудованы сим-картами, платами и аккумуляторами. О подозрительной находке Стерненко рассказал на своей странице в Facebook.

"Скорее всего, готовят очередное покушение, потому что первые три были неудачными. Тем временем полиция все еще считает, что моей жизни и здоровью ничего не угрожает, и обеспечила государственной охраной одного из нападавших. У меня вопрос: что еще должно произойти, чтобы наши славные МВД/СБУ начали реально работать? Нужна новая трагедия?" — возмутился он и выразил свое негодование из-за того, что в Украине до сих пор не задержали ни одного подозреваемого в жестких нападениях на активистов.

Трекеры, найденные в авто Стерненко Facebook Сергея Стерненко

Трекеры, найденные в авто Стерненко Facebook Сергея Стерненко

Трекеры, найденные в авто Стерненко Facebook Сергея Стерненко

Как сообщал OBOZREVATEL, первое нападение на Стерненко произошло в феврале 2018 года. Тогда мужчина получил множество ссадин на лиц и порез руки. 1 мая активист подвергся второму покушению — ему выстрелили в затылок. 24 мая стало известно о третьем за год нападении. Так, на Стерненко бросились с ножом, в результате чего он получил ранение головы. Активист стал обороняться и смертельно ранил преступника в живот.