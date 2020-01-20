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20 января • обновлено в 08:08
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Ничего святого: на Донбассе в Крещение убили воина ВСУ

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Один украинский воин погиб в результате боевых действий на Донбассе 19 января. Всего вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов.

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Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Ничего святого: на Донбассе в Крещение убили воина ВСУ

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • семь раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов.

  • рядом с Новоалександровкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети рассказали о масштабных обстрелах поселка Золотое в Луганской области со стороны террористов "Л/ДНР" и восьми раненых бойцах ООС.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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