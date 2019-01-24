|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Невозможно договориться: разведка назвала главного врага России в Украине

3.1тЧитать материал на украинском

Российские власти выделили 350 млн долларов на провокации спецслужб с целью повлиять на президентские выборы в Украине, которые назначены на 31 марта 2019 года.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок, передает "Укринформ".

"Средства пойдут на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак", – рассказал он.

Новости
''У нас есть право!'' Россия нашла лазейку, чтобы попасть на выборы в Украину
Невозможно договориться: разведка назвала главного врага России в Украине

Антикор

По словам Божка, такая активность обусловлена тем, что Кремль боится второго президентского срока для нынешнего главы украинского государства. "Кто угодно, только не Порошенко", – задача, стоящая перед всеми спецслужбами.

По мнению россиян, отметил Божок, Порошенко единственный, с кем невозможно договориться о возвращении Украины в орбиту влияния России.

Невозможно договориться: разведка назвала главного врага России в Украине

news.rambler.ru

"Он действительно пытается ввести Украину в когорту НАТО и ЕС и имеет кремлевский ярлык "русофоба". Обеспеченный за последние 4 года прогресс очевиден. Это признается не только в Украине и на Западе, но даже в России", – пояснил Божок.

Отмечается, что Москва рассчитывает на то, что перезагрузка власти в Украине "повлечет за собой определенный паралич государственного механизма", а значит, откроет путь для российских войск.

Егор Божок

Егор Божок

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил, что Киев не пустит наблюдателей из России.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоЕгор Божок
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
5
Смешно
8
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Поинтересней придумайте нацисты, ах да, у вас же мозгов нет)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Егорка Божок без палева шоколадного пропиарил.)Ему Нарышкин выслал квиток из бухгалтерии Кремля,подтверждающий выдачу 350 лямов $ на вмешательство в выборы Украины)Фейсбук обнародовал какие то смешные суммы,которые якобы платила за политическую рекламу.В итоге выбрали Трампа )А тут целых 350 лямов $ за голову шоколадного.Рили?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги