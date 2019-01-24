Невозможно договориться: разведка назвала главного врага России в Украине

Российские власти выделили 350 млн долларов на провокации спецслужб с целью повлиять на президентские выборы в Украине, которые назначены на 31 марта 2019 года.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок, передает "Укринформ".

"Средства пойдут на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак", – рассказал он.

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По словам Божка, такая активность обусловлена тем, что Кремль боится второго президентского срока для нынешнего главы украинского государства. "Кто угодно, только не Порошенко", – задача, стоящая перед всеми спецслужбами.

По мнению россиян, отметил Божок, Порошенко единственный, с кем невозможно договориться о возвращении Украины в орбиту влияния России.

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"Он действительно пытается ввести Украину в когорту НАТО и ЕС и имеет кремлевский ярлык "русофоба". Обеспеченный за последние 4 года прогресс очевиден. Это признается не только в Украине и на Западе, но даже в России", – пояснил Божок.

Отмечается, что Москва рассчитывает на то, что перезагрузка власти в Украине "повлечет за собой определенный паралич государственного механизма", а значит, откроет путь для российских войск.

Егор Божок LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил, что Киев не пустит наблюдателей из России.

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