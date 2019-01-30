''Нет доказательств'': в деле о смертельном ДТП с Зайцевой произошел новый поворот

Киевский районный суд Харькова отказал в повторном отводе экспертов защите Геннадия Дронова, который вместе с Аленой Зайцевой является обвиняемым по делу о смертельном ДТП на Сумской.

Как передает "МедиаПорт", судья Виктор Попрас отказал в отводе экспертов Харьковского научно-исследовательского института им. Бокариуса в связи с отсутствием доказательств в предвзятости экспертов и назначил судебные дебаты на 6 февраля.

"У нас 6-го ... будет предоставлено слово стороне обвинения. Затем будут другие пострадавшие. Я думаю, что мы 6-го не закончим, можете 11 выступить. Пострадавшие высказывали желание лично участвовать, потому передайте, пожалуйста, потерпевшим, что они могут появиться...", — сказал Попрас.

Судья Виктор Попрас nakipelo.ua

Заявление об отводе харьковским экспертам защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы рассматривали в присутствии четырех экспертов. Все они подчеркнули, что считают данное заявление безосновательным.

На заседании вновь подняли вопрос скорости Lexus. Эксперт Валерий Ольхов, в частности, пояснил, что комплексная автотехническая экспертиза проводилась с учетом скорости Lexus в рамках 65-120 км/ч, и во всех случаях вывод подтвердил одни и те же нарушения со стороны обоих участников ДТП.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов nakipelo.ua

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По его словам, определить время движения на определенных участках невозможно: "На видеоизображения мы не можем видеть процесс преодоления автомобилем [некоторых участков расстоянии], начала пересечения дорожной разметки, начала площади, пересечение любой границы проезжей части, которая известна, и к моменту столкновения".

Специалисты по фототехнике указали на то, что днепровские эксперты не имели соответствующих специальностей. На это обратили внимание также защитники Зайцевой.

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Как писал OBOZREVATEL:

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля – врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

22 января в суде дала скандальные показания врач-нарколог Елена Федирко, которая является ключевым свидетелем в расследовании, но ее не могли найти для проведения допроса еще с минувшего лета.

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