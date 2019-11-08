Несмотря на залог: нардепа Дубневича этапировали в СИЗО

За народного депутата Украины группы "За будущее" Ярослава Дубневича внесли залог в сумме 100 млн гривен, однако его все равно этапировали в СИЗО.

Вся сумма была внесена еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, пишет "Украинская правда".

"Серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО", – заявил адвокат Дубневича, Алексей Шевчук.

По его словам, некто из власти якобы дал указание срочно задержать Дубневича "при полном отсутствии рисков".

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Шевчук также сообщил, что залог вносили несколько человек, при этом внесенная сумма на 10 млн превысила ту, которую установила Апелляционная палата ВАКС.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича 31 октября. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

При этом 29 октября к его брату, бывшему нардепу Богдану Дубневичу также пришла с обыском САП.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы братьев Дубневичей.

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