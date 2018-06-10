"Ненавидят Украину": генерал СБУ резко высказался о Донбассе и Крыме

Возвращение Украине оккупированных Донбасса и Крыма в близкой перспективе не представляется возможным. Ситуацию осложняют пророссийские настроения местных жителей.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

"Сегодня объективная реальность и оперативная обстановка говорят о том, что в ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий. Ближайшее время – это 5-10-15 лет. Люди говорят про "хорватский сценарий", но у нас совсем другая ситуация. У нас Россия под боком с одной стороны, Евросоюз с другой", - отметил генерал.

"У нас конфликт между нашими людьми на Донбассе на фоне оккупации Россией, хотя и говорят, что там 60% хотят вернуться в Украину. Есть и другие данные, и они ближе к реальности – 80% не хотят в Украину, как бы мне не жаль это говорить. Я мог бы сказать что "они все патриоты, их ущемляют", но они почти все получили российские паспорта", - заявил он.

Также Вовк подчеркнул, что в Крыму "ненавидят Украину", а украинские паспорта держат для того, "чтобы приехать в Украину, получить загранпаспорт и по безвизу летать за границу".

"Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию - даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал запаса Игорь Романенко высказал мнение, что Украина может решить проблему оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в течение 3-5 лет.