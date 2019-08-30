Вне закона: кто утопил в мусоре село на Киевщине

В селе Демидов Вышгородского района Киевской области уже третий год открыто работает нелегальное мусоросортировочное предприятие. Без разрешений, без соблюдения хоть каких-то экологических норм. Сюда в свое время свозился даже львовский мусор – который впоследствии частично сжигался, частично – закапывался на землях сельскохозяйственного назначения.

Сельская, районная, областная власти – молчат. Полиция за все это время не удосужилась даже установить владельцев отравляющего и землю, и людей объекта. А активисты, в первое время активно выступавшие против произвола и экогеноцида – в какой-то момент по неизвестной причине резко потеряли к незаконному мусоросортировочному полигону всяческий интерес. Хотя со времени их активности ситуация там только ухудшилась.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Впервые о том, что за высоким забором частного участка возле асфальтного завода в селе Демидов происходит что-то неладное, жители села начали подозревать еще весной 2017-го года - вскоре после передачи этого участка новым владельцам. Впрочем, чем именно занимаются на своей территории новые собственники 2 га земель сельхозназначения, люди долгое время не знали. Отчитываться перед ними никто не собирался. А все подступы к огороженной территории были наглухо закрыты от любопытных глаз.

Но в небольшом селе сложно долго сохранять тайну. И вскоре местные жители уже знали: возле их домов, на землях сельхозназначения, начало работать нелегальное мусоросортировочное предприятие.

Люди заметили: с наступлением сумерек к воротам приезжают переполненные бытовым мусором грузовики. Уезжают же они оттуда уже пустыми. А за высоким забором участка все чаще начали что-то сжигать – из-за чего и Демидов, и близлежащие села периодически утопали в клубах едкого дыма.

Поскольку в селе сложно скрыть что-то от соседей, уже скоро демидовчане знали: у них под боком, на земельном участке по соседству с землей, выделенной учителям и врачам в качестве социальных паев начал работать настоящий мусоросортировочный полигон.

Официальная фиксация этого факта произошла 12 декабря 2017 года, когда жители села, устав от постоянной вони разлагающегося мусора и едкого дыма вследствие его сжигания, остановили очередной грузовик с мусором, который ехал выгружаться на нелегальное предприятие – и вызвали полицию. На место событий выехала следственно-оперативная группа. 13 декабря правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч.3 ст.15 ("Покушение на преступление") и ч.1 ст.239 ("Загрязнение или порча земель") УК Украины.

Целый месяц понадобился правоохранителям, чтобы прийти к выводу, что в Демидове на частной территории "неизвестное лицо проводит прием мусора, тем самым загрязняя земельный участок и окружающие земли". Это "сакральное знание" легло в основу еще одного уголовного производства - по ч.1 ст.239 УК Украины. Забегая наперед: установить личность этого самого "неизвестного лица" за два года, пока идет расследование, полиция так и не смогла.

Как бы там ни было, два уголовных дела никак не повлияли на интенсивность появления мусоровозов возле загадочного участка.

Уже 6 февраля 2018-го, около полуночи, люди снова остановили переполненный мусором грузовик. Вызвали полицию. В результате, было возбуждено еще одно уголовное дело, аналогичное первому.

В конце февраля все три производства были объединены в одно. Оно расследуется до сих пор.

"Скоропостижный" пиар

Среди тех, кто проявлял наибольшую активность в борьбе с незаконным мусоросортировочным предприятием, была небезызвестная читателям "Обозревателя" депутат Вышгородского районного совета Ирина Побидаш. Во время описываемых событий она через день писала посты в местных группах на Фейсбук, освещая события вокруг мусорной свалки.

Так, именно она в свое время сообщила, что количество машин, свозящих на участок мусор, исчисляется десятками. В частности, по ее данным, ежедневно в тот период в Демидов привозили не меньше 5 фур мусора из Львова (в тот период город переживал так называемую "мусорную блокаду"). Эта информация подтверждалась и найденными на территории предприятия, куда таки прорвались местные депутаты, фрагментами чеков из львовских магазинов.

Видео Ирины Побидаш, 11 января 2018 года

Стало известно, что привезенный мусор сотрудники незаконного предприятия тщательно сортируют, отбирая вторсырье и то, на чем можно заработать денег (а, судя по снятым на территории видео, туда иногда свозили целые груды новой обуви и одежды – видимо, с каких-то рынков).

То же, что нельзя сдать или продать, попросту сжигалось. Не сгоревший мусор десятками тонн закапывался прямо на территории и даже за ней – на землях, выделенных в качестве сельхозпаев местным учителям и врачам. Соответствующие факты, кстати, фиксировали активисты общественной организации "СтопКор", которые, узнав от демидовцев о творящемся беспределе, приехали в село с экскаватором. Когда попробовали раскопать ковшем землю возле незаконного мусоросортировочного предприятия – обнаружили, что слой мусора достигает нескольких метров в глубину. То есть земли действительно безвозвратно испорчены.

Видео Ирины Побидаш, 11 января 2018 года

И за это никто до сих пор не понес ответственности.

Что сейчас?

Следствие продолжается. Пока оно зависло на этапе "судебно-инженерной экологической экспертизы". О ее результатах, как и о том, кто угробил несколько гектар драгоценной сельскохозяйственной земли, простым демидовчанам никто, разумеется, не рассказывает.

Не интересна свалка стала и тем активистам, которые в свое время призывали людей останавливать грузовики и жечь предприятие. Так, после пары месяцев активности по этому поводу в Фейсбуке, по необъяснимым причинам резко потеряла интерес к творящемуся в родном селе беспределу, Ирина Побидаш. Поговаривают, на то у нее были свои причины – материального характера. Проще говоря, в селе гуляла молва о том, что активистке-депутату просто заплатили за молчание.

А предприятие – работает до сих пор. И если на момент, когда о его существовании кричали все, кому не лень, мусором была завалена лишь часть территории – сегодня зловонные горы покрывают практически все два гектара участка и возвышаются над высоким забором.

Мусор здесь до сих пор периодически жгут. Вот только теперь никто даже не пытается прятать концы в воду и что-то закапывать: когда на участке заканчивается свободное место, мусор попросту выворачивают за забор. На чужую землю. Туда, где уже никогда ничего не вырастет.

И, похоже, никому – ни местному сельскому главе, ни районной власти, ни полиции, ни ярой защитнице экологии Ирине Побидаш – до этого нет никакого дела.

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