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17 декабря • обновлено в 06:44
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Не убить, а покалечить: террористы на Донбассе применили подлую тактику

1.6т
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Российские оккупационные войска на Донбассе применили подлую тактику, применяя против ВСУ мины, что взрываются не сразу.

Как говорится в сюжете ТСН, такие мины могут не детонировать после попадания до ста часов.

Украинские военные сообщили, что в направлении Горловки противник стал применять запрещенное минскими соглашениями оружие. Бойцы считают, что враг применяет советские противопехотные осколочные мины.

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"Она сразу не разрывается. Ее или сразу снимаешь, или она взрывается в промежутке от четырех до ста часов", – сообщил военнослужащий ВСУ "Моджахед".

При этом он добавил, что такие мины оккупанты стали применять еще с 2014 года.

"Мой товарищ остался без одного глаза, второй – плохо видит. Мина создана, чтобы человека не убить, а покалечить", – поделился боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото смертоносных боеприпасов, которыми российские оккупанты не прекращают обстреливать Донбасс.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС оружие Вооруженные силы Украины
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Кор Павел
Кор Павел
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