Бывший советник погибшего главаря "ДНР" Александра Захарченко, российский писатель и пособник оккупантов Захар Прилепин призвал к проведению "референдума" на Донбассе касательно "выхода из состава Украины".

Об этом он заявил во время встречи с читателями в Москве. Его слова тут же бросились цитировать российские и подконтрольные террористам "Л/ДНР" средства массовой информации.

"Я всегда, когда выезжал в Европу, говорил: "Ребята, если вы так верите в антидемократичность событий на Донбассе, приезжайте, давайте проведём там самый прозрачный в мире референдум, и вы увидите, что 85% населения Донбасса проголосует за отделение от Украины", – утверждает он.

Захар Прилепин "Комсомольская правда"

При этом Прилепин разразился угрозами: "Это повлечет колоссальные последствия. Потом выяснится, что и в Харькове подобный референдум можно провести, и там тоже будут результаты, которые не устроят ни США, ни киевскую власть".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что команда ликвидированного террориста Захарченко готовила "республику" к расширению.

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