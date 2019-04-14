|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Не только Крым: Прилепин призвал к "путинскому" референдуму на Донбассе

2.3тЧитать материал на украинском

Бывший советник погибшего главаря "ДНР" Александра Захарченко, российский писатель и пособник оккупантов Захар Прилепин призвал к проведению "референдума" на Донбассе касательно "выхода из состава Украины".

Об этом он заявил во время встречи с читателями в Москве. Его слова тут же бросились цитировать российские и подконтрольные террористам "Л/ДНР" средства массовой информации.

"Я всегда, когда выезжал в Европу, говорил: "Ребята, если вы так верите в антидемократичность событий на Донбассе, приезжайте, давайте проведём там самый прозрачный в мире референдум, и вы увидите, что 85% населения Донбасса проголосует за отделение от Украины", – утверждает он.

Новости
"Дошел до Арктики – соси сосульки!" В "ДНР" показали ледяной коллапс Захарченко

Захар Прилепин

Захар Прилепин

"Комсомольская правда"

При этом Прилепин разразился угрозами: "Это повлечет колоссальные последствия. Потом выяснится, что и в Харькове подобный референдум можно провести, и там тоже будут результаты, которые не устроят ни США, ни киевскую власть".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что команда ликвидированного террориста Захарченко готовила "республику" к расширению.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
38
21
Смешно
1
Интересно
4
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Belov Тима
Belov Тима
Да пиздуют нахуй в рашку,ДНР,лдр развалены нахуй
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Semenov Igor
Semenov Igor
Вполне возможен такой референдум.... и надо уважать выбор народа, или хохлы уважают только свои хотелки?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
a alexeyon
a alexeyon
Сказочный долбоеб этот прилепин, в рф не хочет провести референдум? Например -Ямало Ненецкий округ
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения