"Не сложная цель": генерал сказал, как можно уничтожить Крымский мост

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Крымский мост является "не слишком сложной целью" для украинских ракет.

"С военной точки зрения Крымский мост – это несложная цель. Она неподвижна, имеет большую отражающую поверхность и большую протяженность. Ее поразить легче, чем, например, корабль или самолет", – сказал он OBOZREVATEL.

В частности, по словам генерала, Крымский мост может быть разрушен с помощью ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", оснащенного противокорабельными ракетами с головками самонаведения. "Она летит к цели, включается, захватывает ее и наводится", – пояснил он.

С военной точки зрения Крымский мост – это несложная цель, сказал генерал Романенко

По его словам, в Украине имеется и другое оружие, которое способно разрушить это сооружение. Например, реактивные системы залпового огня "Ольха", "Гром", а также боевая авиация.

Генерал подчеркнул: Крымский мост сооружался "не столько для соединения России с Крымом, сколько как военно-стратегический, коммуникационный объект. По нему можно перебрасывать войска, оружие и так далее".

Отвечая на вопрос, в каком случае Украина может нанести удар по Крымскому мосту, он пояснил: "В случае его использования в военных целях и начала полномасштабной войны с Украиной".

Как писал OBOZREVATEL, в России забили тревогу из-за украинского оружия РК-360МЦ "Нептун", которое может уничтожить Крымский мост. Ранее постпред президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил: Украина отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по мосту в оккупированный Крым, который намечен на конец текущего года.

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