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Не курорт, а зона: блогер показал, во что оккупанты превратили Крым

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В оккупированном Россией Крыму в городе Феодосия территорию автовокзала оградили забором, из-за чего он стал напоминать тюрьму.

Соответствующие фото опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Феодосия, автовокзал. Ключевое слово - зона", - написано в сообщении.

"Зона контроля за плановыми жертвами терроризма от террористов РФ", - комментирует блогер.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее были показаны жутковатые фото из пионерлагеря в Крыму.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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