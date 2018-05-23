Не курорт, а зона: блогер показал, во что оккупанты превратили Крым

В оккупированном Россией Крыму в городе Феодосия территорию автовокзала оградили забором, из-за чего он стал напоминать тюрьму.

Соответствующие фото опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Феодосия, автовокзал. Ключевое слово - зона", - написано в сообщении.

"Зона контроля за плановыми жертвами терроризма от террористов РФ", - комментирует блогер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее были показаны жутковатые фото из пионерлагеря в Крыму.