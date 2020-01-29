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29 января • обновлено в 15:53
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Не Арбузов: ВАКС заявил, что заочно взял под стражу соратника Януковича

1.4т
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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на самом деле заочно взял под стражу бывшего вице-премьера в правительстве Николая Азарова Андрея Клюева, а не Сергея Арбузова.

Об этом говорится в эксклюзивном комментарии ВАКС OBOZREVATEL. "Клюева действительно заочно взяли под стражу. Решение принято по части 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Сейчас его поиском занимаются компетентные органы", –рассказали в суде.

Напомним, что Арбузов подозревается в тех же преступлениях, что и Клюев. Профайлы обоих экс-чиновников опубликованы в базе розыска Министерства внутренних дел Украины по указанной статье.

ВАКС и Янукович

ВАКС и Янукович

Профайл Клюева в базе МВД

Профайл Клюева в базе МВД

Скриншот страницы

Профайл Арбузова в базе МВД

Профайл Арбузова в базе МВД

Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 3 января появилась информация о том, что ВАКС избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей. Однако оказалось, что эти данные не соответствуют действительности.

  • Напомним, ГПУ поставила точку в деле Арбузова еще в начале января 2019 года. Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов НБУ на сумму 220 млн грн.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Андрей Клюев Сергей Арбузов
Место
Украина
Теги
Высший антикоррупционный суд Национальное антикоррупционное бюро Украины
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