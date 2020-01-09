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9 января • обновлено в 10:13
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Навещали Путина? Из Омана в Москву слетал загадочный самолет

1.7т
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Самолет Gulfstream G650 с бортовым номером T7-GEM за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.

Об этом говорят данные сервиса, который отслеживает передвижения самолетов по миру.

Так, известно, что 7 января загадочный самолет, вылетел из Киева в Оман. 8 января воздушное судно отправилось из арабской страны в Москву, РФ. После России борт прибыл в Киев

Навещали Путина? Из Омана в Москву слетал загадочный самолет

radarbox24.com

Навещали Путина? Из Омана в Москву слетал загадочный самолет

radarbox24.com

Перелет самолета T7-GEM

Перелет самолета T7-GEM

radarbox24.com

Перелет самолета T7-GEM

Перелет самолета T7-GEM

radarbox24.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президента Украины Владимира Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Омана. Украинскому лидеру напомнили, что пока он отдыхает на новогодние и рождественские праздники, то наши воины мерзнут в окопах на Донбассе, защищая страну.

  • После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

  • Примечательно, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель тоже успела оскандалиться во время резонансного обсуждения отдыха президента.

  • Позже Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Иране срочно прервал поездку в Оман и вернулся в Киев. Самолет с президентом на борту приземлился в Киеве в 02:37 9 января.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
самолет
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