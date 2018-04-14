Наступление? В оккупированном Донецке "легла" связь с внешним миром

В оккупированном Российской Федерацией Донецке 14 апреля перестала ловить мобильная связь местного оператора "Феникс", пропал интернет и прекратили вещание несколько радиостанций.

Также, по городу наблюдается усиленное передвижение военной техники, и ходят слухи, что отзывают отпускников и террористов из увольнения. Об этом сообщает "Сегодня".

"Никто из ответственных за связь в Донецке лиц не может объяснить, когда это закончится. А тем временем дончане в шоке, ведь у многих на интернет завязана работа и общение с родными", – рассказал местный житель Евгений.

Кроме того, по городу ходят домыслы, что готовится наступление.

"Подобное масштабное отключение связи в городе происходит в первый раз, горожане строят домыслы, что это может быть подготовкой к наступлению "армии ДНР", – сообщила жительница Алина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее активисты запустили над Донбассом флаг Украины в небо, который тут же пытались сбить террористы.