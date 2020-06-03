Насильник показал, как убил свою 6-летнюю крестницу в Крыму: его арестовали. Фото и видео

Ленинский районный суд аннексированного Россией Крыма избрал меру пресечения для местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве собственной шестилетней крестницы.

39-летнего мужчину арестовали до 1 августа, сообщили "Российской газете" в пресс-службе суда. Перед судом обвиняемый показал место преступления и рассказал подробности совершенного (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Мужчина показал, как убил свою 6-летнюю крестницу в Крыму Кадр видео СКР

В Следственном комитете отметили, что судебно-медицинские экспертизы и собранные доказательства вместе с признанием самого фигуранта доказывают его вину.

Мужчина показал, как убил свою 6-летнюю крестницу в Крыму Кадр видео СКР

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в поселке Ленино отец девочки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По дороге мужчина изнасиловал ребенка и столкнул в Северо-Крымский канал.

В совершении преступления сознался 39-летний местный житель, он сам пришел с повинной к правоохранителям.

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