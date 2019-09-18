Нападение на ветеранов АТО в Киеве: появились вопиющие подробности

Фигуранту дела о нападении на ветеранов АТО в Киеве, представителей КП Муниципальная охрана, Сергею Лещенко вручили подозрение с переквалификацией статьи на "Покушение на убийство", но суд перенес заседание по избранию меры пресечения на 20 ноября.

Об этом сообщило Движение Ветеранов Украины на своей странице в Facebook. В организации заявили, что перенос судебных заседаний свидетельствует о попытке замять дело или дать подозреваемому время скрыться от органов следствия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Как сообщалось ранее, 19 августа на работников Муниципальной охраны было совершено дерзкое нападение с использованием оружия в Голосеевском парке. Двое фигурантов стрельбы – Сергей Лещенко "Леший" и Акбар Магниев после суда вышли под залог в размере 153 687 гривен.

"Людей "Лешего" журналисты замечали во время выборов в Верховную Раду на 94-м округе Дубинского-Кононенко и возле Государственного бюро расследований во время допроса Петра Порошенко. Народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook заявил, что замечал тех же парней на судебном заседании по делу "титушки" Волкова и заявил, что их финансирует Алексей Чеботарев, который сейчас находится в розыске за организацию "титушок" на Майдане. Главу "Варты 1" Сергея "Лешего" Лещенко недавно также связывали с еще одним общественным формированием" , – отметили в Движении Ветеранов.

Сергей Лещенко ( "Леший")

Позже оказалось, что только выйдя под залог, представители той же группировки совершили поджог автомобиля активистов, борющихся с незаконной добычей песка.

В организации заявляют, что Сергей Лещенко и ООО "Варта 1" неоднократно становились фигурантами сомнительных активностей, а в 2016 году во время силового захвата обанкротившегося ООО "Химакс" было даже обнаружено мертвое тело мужчины с огнестрельными ранениями, о чем свидетельствует уголовное производство № 1 кс / 761/4049/2017.

"Но несмотря на все ни разу никого не было привлечено к ответственности, некоторые журналисты прямо связывают это с родственными связями Сергея Лещенко – он племянник бывшего начальника киевской милиции (люстрованого и донедавна назначенного Петром Порошенко главой КОДА) Александра Терещука", – написали в организации.

Движение Ветеранов Украины обратилось к Генпрокурору Украины Руслану Рябошапке взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ТОВ "Варта 1", руководителем которой является Сергей Лещенко связывают с ООО "Левый берег". Компания осуществляет охранную деятельность и имеет скандальную репутацию.

Нардеп от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей еще в 2016 году сравнивал фирму с ОЗУ. Он отмечал, что после Майдана образовалось множество мелких групп, которые спекулировали идеями революции или прикрывались участием в АТО. Одними из них является "Варта 1".

По словам Дейдея, наркоторговля, угрозы, спорные застройки, рейдерство, нелегальное оружие – далеко не полный перечень того, на чем специализируется "Варта 1".

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