Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: подробности и фото 18+

Девушку, которую мертвой нашли в чемодане в Днепре, опознали. Ею оказалась 19-летняя студентка Дария Белоус.
Как сообщает "Информатор", информацию, которая сперва появилась в сети, подтвердили родственники умершей.
Девушка родом из Харьковской области, в Днепр приехала тогда, когда поступила в колледж на 12-м квартале. Она проживала в общежитии. С момента приезда в город находилась под опекой местных социальных служб, так как ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет.
instagram.com/daria_bilous
instagram.com/daria_bilous
instagram.com/daria_bilous
instagram.com/daria_bilous
instagram.com/daria_bilous
Известно, что Новый год девушка отмечала в Киеве, в четверг, 3-го января, она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен.
Родственникам не известно, с кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезде.
Фото с места инцидента
Снимок: Денис Чубченко, "Информатор"
Фото с места инцидента
Фото с места инцидента
Фото с места инцидента
Снимок: Денис Чубченко, "Информатор"
Напомним, 5 декабря сотрудники областной полиции обратились с просьбой о помощи в опознании девушки. Они опубликовали ее фотографии.
В комментариях к их посту несколько пользователей добавили ссылку на страницу умершей в соцсети.
Осторожно! Впечатлительным людям смотреть фото не рекомендуется!
facebook.com/PoliceDniproRegion
facebook.com/PoliceDniproRegion
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 — умышленное убийство. Для того, чтобы установить причину смерти, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Как писал OBOZREVATEL, чемодан с трупом девушки был найден в мусорном баке. Она была с оголенным торсом — в бюстгальтере и в джинсах. При этом на теле, по результатам предварительного осмотра, видимых следов насильственной смерти обнаружено не было.