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Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: подробности и фото 18+

20.7тЧитать материал на украинском

Девушку, которую мертвой нашли в чемодане в Днепре, опознали. Ею оказалась 19-летняя студентка Дария Белоус.

Как сообщает "Информатор", информацию, которая сперва появилась в сети, подтвердили родственники умершей.

Девушка родом из Харьковской области, в Днепр приехала тогда, когда поступила в колледж на 12-м квартале. Она проживала в общежитии. С момента приезда в город находилась под опекой местных социальных служб, так как ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет.

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Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Известно, что Новый год девушка отмечала в Киеве, в четверг, 3-го января, она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен.

Родственникам не известно, с кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезде.

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Снимок: Денис Чубченко, "Информатор"

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Снимок: Денис Чубченко, "Информатор"

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Напомним, 5 декабря сотрудники областной полиции обратились с просьбой о помощи в опознании девушки. Они опубликовали ее фотографии.

В комментариях к их посту несколько пользователей добавили ссылку на страницу умершей в соцсети.

Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: фото 18+

Осторожно! Впечатлительным людям смотреть фото не рекомендуется!

Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: фото 18+

facebook.com/PoliceDniproRegion

Найденный в чемодане обнаженный труп девушки опознали: фото 18+

facebook.com/PoliceDniproRegion

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 — умышленное убийство. Для того, чтобы установить причину смерти, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как писал OBOZREVATEL, чемодан с трупом девушки был найден в мусорном баке. Она была с оголенным торсом — в бюстгальтере и в джинсах. При этом на теле, по результатам предварительного осмотра, видимых следов насильственной смерти обнаружено не было.

Место
УкраинаДнепр
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Скорее всего алкогольное или наркотическое опьянение. Отдыхала в незнакомой компании или с мужиком. Кто-то тупо решил избавиться от трупа. А синева- это трупные пятна.
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кацман Саша
кацман Саша
Это пиздец
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