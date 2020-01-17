Должность получил не случайно: что известно о застреленном в Харькове директоре кладбища

Убийство директора кладбища в Харькове 48-летнего Виталия Шульги могло быть связано с бандитскими разборками. Весь похоронный бизнес в стране тесно связан с криминалитетом, считают эксперты. И первая столица – не исключение.

OBOZREVATEL выяснил, что Шульга уже становился жертвой нападения, а супруга занимается меховым бизнесом. А также - кто заведует ритуальными услугами в городе, мог ли случайный человек получить должность директора кладбища, и при чем здесь убийство друга Геннадия Кернеса Юрия Димента.

"Случайных людей сюда не назначают"

Виталий Шульга был директором кладбища, где похоронен отец экс-главы Харьковской ОГА и народного депутата Михаила Добкина. Также, в 2016-ом там был убит ближайший соратник Геннадия Кернеса – Юрий Димент.

"В Украине "похоронная тема" всегда плотно связана с криминалитетом. И Харьков в этом вопросе – не исключение. Главную контору "Ритуал" возглавляет некто Евгений Журавлев – это очень давний, с 1980-ых годов, и очень близкий друг городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Это не приятель, а именно друг, который имеет максимальный доступ к телу. Поэтому естественно, что все назначения на должности глав филиалов идут в ручном режиме и случайный человек там не окажется", - рассказывает нам известный в городе блогер и журналист Александр Костенко.

Что касается резонансного убийства в 2016-ом Юрия Димента, то версию про связь между этими убийствами, ни поддержать, ни опровергнуть Александр не может.

"Единственное, на что могу обратить внимание – на кладбищах, где хоронят своих близких такие люди, как Димент, директора погостов – очень непростые люди. Но стоит уточнить, что Димент был фигурой определенного масштаба, в отличии от погибшего. Эти люди – фигуры разного полета", - уточняет Александр.

Известно, что в феврале 2016-го Юрий Димент приехал на кладбище навестить могилу матери. А киллеры устроили засаду - они знали, что бизнесмен почти ежедневно наведывается туда. Причем без охраны.

Застреленный на кладбище соратник Кернеса Юрий Димент Instagram Геннадия Кернеса

Неподалеку от места, где была похоронена мать Димента, могила другого известного харьковчанина – Марка Добкина, отца Михаила и Дмитрия Добкиных.

С Кернесом Димент был знаком со школьных времен. Известно, что близкому другу харьковского головы принадлежали несколько объектов недвижимости в центре Харькова, он был совладельцем ювелирных салонов и бутиков в городе.

Норковые шубы и 100-летний особняк

Про погибшего вчера Виталия Шульгу известно, что он харьковчанин. На страничке жены в соцсетях указано, что у пары трое детей. В сентябре 2019-ого Виталий, как физическое лицо-предприниматель, стал владельцем недвижимости в старинном особняке на ул. Полтавский шлях – в самом центре Харькова.

Почти полгода назад Шульга приобрел помещения с дореволюционном здании wikimapia.org

Речь идет о двух помещениях размером 72 "квадрата" на первом этаже дома постройки 1917-го, обошлись Шульге в смешную по нынешним меркам цену – 76 тыс. грн. (около $3 тыс.). А продавцом коммунальной собственности выступал Харьковский горсовет.

Также мы узнали, что на Виталия уже было совершено нападение – в декабре 2018-го между ним и знакомым Михаилом Л. произошел конфликт. Это случилось в здании кладбища - мужчина набросился на Виталия с кулаками – удары наносил по голове и туловищу. От одного из них Шульга не устоял, и зацепившись при падении об ножку стола, поцарапал лицо о похоронный венок. Уголовное производство было открыто по статье "нанесение легких телесных повреждений". Но в минувшем году дело закрыли – Виталий отказался от обвинений.

Мог ли давний конфликт стать причиной убийства, правоохранители пока говорить не берутся. "Мы не можем знать, связаны ли между собой нападение год назад и убийство, потому что расследование ведет полиция, а подозреваемый в убийстве еще не задержан", - сказали нам в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Соцсети

Не исключено, что правоохранители будут проверять версию, связанную с бизнесом. Известно, что жена в соцсетях активно занималась продажами меха. Указала, что производила и продавала шубы из норки и песца. "Меховые изделия по реальным ценам! Работаем с Россией", - такие объявления часто в последнее время публиковала Татьяна.

057.ua

Напомним, Шульгу убили возле собственного дома, когда он вышел из авто. С харьковчанином был также водитель, ему пуля попала в ногу. По словам очевидцев, киллер сделал 3-6 выстрелов.

В последнее время Украину захлестнула волна заказных убийств. Одно из самых громких ¬– покушение на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева в декабре 2019-го. Тогда неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover". Киллеры попали в 3-летнего сына политика, он от полученных ранений скончался в машине "скорой". Заказные преступления, говорят эксперты, станут происходить все чаще. Причина в смене власти, которая традиционно запускает передел бизнеса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!