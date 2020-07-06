Наев высказал свое мнение об угрозе наступления России с территории Крыма
Сергей Наев заявил: Алексей Неижпапа преувеличил угрозу наступления РФ. 5 канал
Непосредственной угрозы нового вторжения России на территорию Украины, согласно последним данным, нет.
Такое заявление 6 июля в эфире ICTV сделал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, комментируя высказывание командующего ВМС Алексея Неижпапы о возможности агрессии в Херсонской области.
По мнению Наева, Неижпапа преувеличил вероятность угрозы и "не имеет полной информации".
"Адмирал Неижпапа недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ. По его пониманию, он сказал, как он видит, не имея 100% ведомостей о развитии ситуации, что есть сегодня на таврийском направлении", – сказал командующий ОС.
Он подчеркнул, что украинские военные усилили все виды разведки, а главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба получают всю необходимую разведывательную информацию.
"Принимают участие все разведывательные органы государства, а также руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны. Мы ежедневно получаем сведения о ВС России, их наличие, накопление, увеличение численности", – рассказал Наев.
Военный обратил внимание на то, что армия отрабатывает планы реагирования на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении.
Он добавил, что не видит угрозы создания ударных формирований и со стороны "Л/ДНР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью заявил: Украина готовится к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.
В РФ бурно отреагировали на это. Некоторые политики страны-агрессора заявили, что их армия якобы готова даже к потоплению судов противника.