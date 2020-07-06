Наев высказал свое мнение об угрозе наступления России с территории Крыма

Непосредственной угрозы нового вторжения России на территорию Украины, согласно последним данным, нет.

Такое заявление 6 июля в эфире ICTV сделал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, комментируя высказывание командующего ВМС Алексея Неижпапы о возможности агрессии в Херсонской области.

По мнению Наева, Неижпапа преувеличил вероятность угрозы и "не имеет полной информации".

"Адмирал Неижпапа недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ. По его пониманию, он сказал, как он видит, не имея 100% ведомостей о развитии ситуации, что есть сегодня на таврийском направлении", – сказал командующий ОС.

Он подчеркнул, что украинские военные усилили все виды разведки, а главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба получают всю необходимую разведывательную информацию.

"Принимают участие все разведывательные органы государства, а также руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны. Мы ежедневно получаем сведения о ВС России, их наличие, накопление, увеличение численности", – рассказал Наев.

Военный обратил внимание на то, что армия отрабатывает планы реагирования на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении.

Он добавил, что не видит угрозы создания ударных формирований и со стороны "Л/ДНР".

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