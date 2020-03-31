Наемники России развязали кровавые бои на Донбассе: у Украины серьезные потери

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения и один – боевое поражение 30 марта в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

Всего за минувшие сутки враг 18 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, противник обстрелял позиции наших военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Так, 12 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

в районе Водного и дважды вблизи Лебединского – с 82-мм минометов – всего 22 мины;

рядом с Павлополем – с минометов 82 калибра – 15 мин, а также с автоматического станкового гранатомета;

четыре раза у Авдеевки – с 82-мм минометов – 14 мин, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Невельского – со снайперского оружия;

неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе 30 марта mediarnbo.org

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников:

у Новотошковского и Новгородского – с минометов калибра 120 мм – 29 мин, а также станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Новолуганского и Луганского – с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Хутора Вольного – с 82-мм миномета, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

возле Шумов – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы", – информируют в штабе ООС.

Там подчеркнули, что с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли и, к счастью, потерь с нашей стороны нет. Кроме этого, отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 марта двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранениб я в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе.

Позже в штабе Операции Объединенных сил добавили, что в зоне проведения ООС на Донбассе 30 марта погиб защитник независимости Украины. Боец умер от пули вражеского снайпера в Донецкой области.

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