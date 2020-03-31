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31 марта • обновлено в 07:41
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Наемники России развязали кровавые бои на Донбассе: у Украины серьезные потери

1.8т
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Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения и один – боевое поражение 30 марта в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

Всего за минувшие сутки враг 18 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, противник обстрелял позиции наших военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, 12 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • в районе Водного и дважды вблизи Лебединского – с 82-мм минометов – всего 22 мины;

  • рядом с Павлополем – с минометов 82 калибра – 15 мин, а также с автоматического станкового гранатомета;

  • четыре раза у Авдеевки – с 82-мм минометов – 14 мин, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • в окрестностях Невельского – со снайперского оружия;

  • неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе 30 марта

Ситуация на Донбассе 30 марта

mediarnbo.org

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников:

  • у Новотошковского и Новгородского – с минометов калибра 120 мм – 29 мин, а также станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Новолуганского и Луганского – с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • вблизи Хутора Вольного – с 82-мм миномета, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

  • возле Шумов – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы", – информируют в штабе ООС.

Там подчеркнули, что с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли и, к счастью, потерь с нашей стороны нет. Кроме этого, отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 марта двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранениб я в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе.

  • Позже в штабе Операции Объединенных сил добавили, что в зоне проведения ООС на Донбассе 30 марта погиб защитник независимости Украины. Боец умер от пули вражеского снайпера в Донецкой области.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС террористы "ДНР"
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Сепаратисты ввели в бой последний резерв- знаменитого личного снайпера Путина! Дбл блдь.
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Он по-прежнему видит мир в глазах путина?То щоб йому повилазило!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Филимонов Игорь, не п...зди. Забирайте ВСУ и валите с Донбасса, тогда больше никто не умрет.
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