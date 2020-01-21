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22 января • обновлено в 01:15
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"Надо перестать стрелять – маразм!" Зеленского упрекнули в масштабных потерях ВСУ на Донбассе

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Украинские военнослужащие продолжают нести потери на Донбассе из-за позиции президента Владимира Зеленского о необходимости "перестать стрелять".

Об этом заявил бывший военнослужащий и менеджер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в интервью УП.

"Конфликт на востоке Украины, как бы там не говорил наш гарант – длительный, и его просто так, одними словами и решениями "перестать стрелять" не закончишь. Из-за этого решения наши военные, к сожалению, как раз и несут потери", – считает он.

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"Я был свидетелем того, как два полковника приехали в подразделение и проводили расследование: почему вражеский снайпер начал стрелять вот именно по этой позиции. А может, наши бойцы виноваты в этом и специально провоцируют врага? Я смотрел на этот е*аный маразм и просто крутил пальцем у виска", – рассказал Рымарук, добавив, что военным нужно заниматься боевыми задачами, а не бумажной работой.

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Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе готовят новое разведение войск, Украина и РФ обсудили 9 участков, однако пока что договорились лишь по одному.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Каратели дохнут не из-за Зеленского. Они дохли, дохнут и будут дохнуть из-за тех упоротых, безумных и безмозглых идиoтов, которые в 2014 году, после вооружённого госпереворота в Киеве, решили покорить Донбасс артиллерией и авиацией. Это Порошенко, Турчинов и некоторые сошки помельче. Зеля и хотел бы все это прекратить, да не знает как. Чтобы остановить вoйну, надо быть Личностью, Шарлем де Голлем. А имеем Луи де Фюнеса.
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