"Надо перестать стрелять – маразм!" Зеленского упрекнули в масштабных потерях ВСУ на Донбассе

Украинские военнослужащие продолжают нести потери на Донбассе из-за позиции президента Владимира Зеленского о необходимости "перестать стрелять".

Об этом заявил бывший военнослужащий и менеджер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в интервью УП.

"Конфликт на востоке Украины, как бы там не говорил наш гарант – длительный, и его просто так, одними словами и решениями "перестать стрелять" не закончишь. Из-за этого решения наши военные, к сожалению, как раз и несут потери", – считает он.

"Я был свидетелем того, как два полковника приехали в подразделение и проводили расследование: почему вражеский снайпер начал стрелять вот именно по этой позиции. А может, наши бойцы виноваты в этом и специально провоцируют врага? Я смотрел на этот е*аный маразм и просто крутил пальцем у виска", – рассказал Рымарук, добавив, что военным нужно заниматься боевыми задачами, а не бумажной работой.

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Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе готовят новое разведение войск, Украина и РФ обсудили 9 участков, однако пока что договорились лишь по одному.

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